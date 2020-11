L’Italien précise que le Finlandais n’a pas perdu la vitesse des années précédentes

Malgré ses 41 ans, grâce à son expérience et son talent, il est l’un des meilleurs de la grille

Antonio Giovinazzi assure que Kimi Räikkönen malgré ses 41 ans est toujours l’un des meilleurs pilotes de Formule 1. L’Italien est clair que pour vaincre son coéquipier chez Alfa Romeo, il doit tout faire parfaitement chaque week-end, car en plus d’être rapide, il a une grande expérience.



Giovinazzi et Räikkönen en sont à leur deuxième saison en tant que coéquipiers. En 2019, le Finlandais a surpassé l’italien, notamment au premier semestre. Dans le second, Antonio a réussi à réduire la distance, mais a fini par tomber face à Kimi à la fois au classement -12 à 9- et aux points marqués dans la course -43 à 14-. En 2020, les choses sont beaucoup plus égales.

Pour cette raison, le pilote italien explique que malgré ses 41 ans, Kimi n’a pas cessé d’être l’un des meilleurs pilotes sur la grille actuelle, et reconnaît que la vitesse qui l’a fait devenir champion du monde en 2007 n’a pas encore été perdue.

“Kimi est toujours un pilote très fort. Il est très rapide et je pense qu’il est toujours l’un des meilleurs pilotes sur la grille. Si vous voulez le battre, vous devez avoir une journée parfaite”, a déclaré Giovinazzi dans des mots recueillis par le portail Web GPFans. com.

Räikkönen affronte sa dix-huitième saison complète au Gran Circo en 2020 et est également depuis le dernier GP de l’Eifel, le pilote avec le plus de courses disputées dans l’histoire de la Formule 1. Par conséquent, Giovinazzi soutient qu’il y a toujours de la pression chaque week-end. avec lui de l’autre côté du garage, car en termes d’expérience, il est supérieur à lui et aux autres.

“Je pense qu’avec Kimi, à chaque course, tu as de la pression, puisque lui avec l’expérience qu’il a et avec la façon dont il en profite face à chaque week-end, il est très difficile de gagner le match ou même d’être devant lui dans certains Pour cette raison, je pense que la pression est là dans chaque course », at-il ajouté.

Enfin, le transalpin nie que son renouvellement pour 2021 ait affecté ses performances. L’Italien reconnaît que mentalement c’est un soulagement de savoir qu’il continuera encore une année mais qu’il est toujours le même pilote sur la piste.

“Le renouvellement mental peut faire une différence mais en général, je ne pense pas que cela changera beaucoup les choses. Quand vous signez un contrat à ce moment-là, vous vous sentez plus détendu, mais cela ne change pas du tout la qualité d’un pilote”, at-il expliqué pour conclure.

