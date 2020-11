Son père dit qu’il n’a pas de sponsors ni de moyen de collecter des fonds

Le fils de l’ex-pilote de F1 Jean Alesi n’a marqué qu’une seule course cette année

Les choses se compliquent pour Giuliano Alesi. Le joueur de 21 ans, qui a fait ses débuts en Formule 2 en 2019, est sur le point de manquer de siège d’ici 2021. Son père, Jean Alesi, a révélé que la Ferrari Driver Academy avait pris la décision de ne plus l’avoir. ce moment.



Comme si cela ne suffisait pas, le Français est également à court de sponsors qui peuvent l’aider à obtenir une place pour la saison prochaine. Il faut se rappeler que son père a même vendu sa Ferrari F40 afin d’obtenir de l’argent pour financer la carrière de Giuliano Alesi, comme il l’a lui-même rappelé.

“Nous n’avons pas de sponsors pour 2021, Ferrari l’a renvoyé de l’Académie et je ne peux plus lever de fonds privés. J’ai moi-même vendu ma Ferrari F40! », A déclaré Jean Alesi dans des déclarations au journal suisse Blick.

L’ancien pilote de F1 pense avoir eu tort de parier sur HWA. À la mi-saison, ils sont passés à MP Motorsport. “En 2020, on a misé sur la mauvaise équipe avec HWA, on a payé plus d’un million d’euros. Toutes les promesses n’ont pas été tenues. Quand on est passé à MP, HWA voulait 80 000 euros supplémentaires”, a expliqué Jean Alesi.

Giuliano n’a marqué des points que lors de la première course avec HWA et n’a depuis lors pas réussi à percer les points à HWA ou MP Motorsport. Le jeune pilote occupe la 17e place du championnat du monde des pilotes et en deux saisons dans la catégorie il n’a pas excellé, comme prévu. Après son expulsion de l’académie Ferrari, la perte de sponsors et l’argent dépensé pour son avenir en Formule 2 a été extrêmement compliqué.

Giuliano est arrivé en Formule 2 en 2019, après deux bonnes années en GP3 où il était cinquième et septième. C’est lors de l’étape GP3 que Ferrari le remarque et décide de le faire signer aux côtés de Charles Leclerc.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard