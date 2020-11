Son moteur V12 d’origine Cosworth développe 663 chevaux

Le poids total de l’ensemble est de 986 kilos

La GMA T.50 est une supercar créée par Gordon Murray Automotive, la société du célèbre designer du même nom. Il est propulsé par un moteur V12 à aspiration naturelle qui développe 663 chevaux et pèse 986 kilos. Il est considéré comme le successeur de la McLaren F1.



Le nouveau GMA T.50 C’est l’une des supercars les plus intéressantes qu’apporte 2020. Elle est considérée comme le successeur de la McLaren F1 car elle, comme celle-ci, a été conçue par Gordon Murray. Avec cette nouvelle création, il a essayé d’améliorer l’original avec une voie qui devient de moins en moins populaire dans l’industrie automobile: un poids léger et un moteur à essence très puissant. Sa version spécifique pour les circuits est le GMA T.50.

GMA T.50: EXTÉRIEUR

le GMA T.50 Il mesure 4,38 mètres de longueur, 1,85 mètre de largeur et 1,15 mètre de hauteur, avec une bataille de 2,70 mètres. Elle est même plus petite qu’une Porsche 911. Elle ne pèse que 986 kilos en ordre de marche.

«J’espère que c’est la meilleure supercar analogique jamais construite», annonce Murray, qui précise clairement qu’il n’est pas intéressé à «revendiquer des records de vitesse ou de puissance d’accélération mais à offrir les sensations de conduite les plus gratifiantes possibles».

Le traitement amincissant est perceptible dans tout le véhicule. La monocoque est fibre de carbone et ne pèse que 100 kilos. Le moteur pèse moins de 180 kilos, soit 60 kilos de moins que celui de la McLaren F1. La transmission est également 10 kilos plus légère.

Le souci du détail va aux pédales, qui sont 300 grammes plus légères que celles de la F1, ainsi qu’au pare-brise, 28% plus fin au poids des rayures.

La voiture intègre un ventilateur de 400 millimètres pour générer une adhérence à partir de l’effet de sol et qui s’inspire du concept que Gordon Murray lui-même a introduit dans le Brabham BT46 de la saison de Formule 1 1978.

Les rétroviseurs se distinguent par leur absence. A leur place, des caméras ont été placées qui enregistrent ce qui se passe derrière le véhicule et qui reflètent son image sur l’écran intérieur.

Le capot moteur s’ouvre en deux parties en forme de ciseaux.

GMA T.50: INTÉRIEUR

Le siège conducteur du GMA T.50 il est en position centrale, comme dans la McLaren F1, et pèse moins de 7 kilos. Les sièges passagers, situés un de chaque côté, moins de 3 kilos. Ils sont tous en fibre de carbone. Murray a confirmé que l’objectif de la conception a été de maximiser «l’expérience de conduite» et d’élargir la vision périphérique du conducteur qu’ils ont voulu centrer le volant symétriquement des deux côtés. Les pédales sont en fibre de carbone et ont un design exclusif et spécial.

Les concepteurs de ce véhicule ont renoncé aux affichages numériques au-delà de ce qui est nécessaire, de sorte que les détails tels que le compte-tours sont analogiques.

Le GMA T.50 a un coffre de 288 litres.

Malgré son caractère de supercar, le GMA.T50 Il présente également certaines concessions au confort, comme en témoigne la présence d’un système multimédia compatible avec Apple CarPlay et Android Auto ou le système audio composé de dix haut-parleurs.

GMA T.50: MÉCANIQUE

le GMA T.50 équipe un moteur V12 aspiré de 3,9 litres d’origine Cosworth. Il délivre 663 chevaux avec un couple maximal de 467 Newton mètres.

Le moteur dépasse de 32 chevaux la puissance de la BMW d’origine qui alimentait le McLaren F1. Il pèse également 60 kilos de moins. En fait, il s’agit du V12 commercial le plus léger jamais conçu à 178 kilos.

La transmission est reliée à l’essieu arrière via une boîte de vitesses manuelle Xtrac à six rapports en forme de H qui pèse 80,5 kilos.

Le ventilateur arrière de 400 millimètres, contrôlé par un moteur électrique de 48 volts, tourne jusqu’à 7 000 tours par minute. Accélère l’air qui passe sous la voiture pour créer un effet de sol. Cette solution permet de générer 50 chevaux supplémentaires. Il existe également deux ailes arrière actives et six modes aérodynamiques différents, qui sont Auto, Freinage, Appui élevé, Streamline, V-Max et Test. Il améliore également la force d’appui de 50% et réduit la traînée lors du roulement de 12,5%.

Le système de freinage du GMA T.50 Il comprend des étriers à six pistons et des disques de 370 millimètres à l’avant et des étriers à quatre pistons avec des disques de 340 millimètres à l’arrière.

GMA T.50: PRIX

Le GMA T.50 coûte 2,6 millions d’euros plus taxes. 100 unités doivent être fabriquées et arriveront à partir de 2022, année de la célébration du 30e anniversaire de la McLaren F1 GT.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 11/09/2020 Poids de la monocoque (100kg) confirmé. 08/04/2020 Le GMA T.50 est officiellement présenté. 21/07/2020 Premier démarrage du moteur GMA T.50; confirmation de la date de dépôt. 29/05/2020 Nouvelles données sur le GMA T.50 10/12/2019 Dévoilement de la première image officielle du GMA T.50.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard