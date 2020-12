Goldman Sachs estime que la voiture électrique aura une pénétration de 50% sur le marché européen d’ici 2035, selon une note envoyée par les analystes de l’entreprise à son portefeuille d’investisseurs.



L’entité déclare que «la transition vers la voiture électrique à batterie s’accélère et se fera plus tôt que prévu», en raison de la baisse du prix des batteries et des restrictions gouvernementales croissantes sur le moteur thermique.

«Nous avons revu à la hausse nos prévisions d’adoption des voitures électriques. Nous prévoyons que les voitures électriques représenteront 18% des ventes mondiales en 2030 et atteindront 35% d’ici 2035, avec 50% d’adoption aux États-Unis et en Europe occidentale. “.

“Nous pensons également que l’élan que la voiture électrique porte à la fois d’un point de vue économique et législatif peut augmenter les chances que notre scénario haussier se produise, dans lequel l’adoption mondiale est de 26% en 2030 et 40% en 2035, dont 66% aux États-Unis et en Europe occidentale “.

Une conséquence directe de cette nouvelle analyse est une révision à la hausse des perspectives de marché de Tesla, qui connaît un maelström boursier depuis son inclusion dans l’indice S&P 500 a été annoncée le 21 novembre dernier.

Dans une projection à long terme, Goldman Sachs estime que Tesla peut vendre entre 15 et 20 millions de véhicules en 2040. Par conséquent, il augmente la valeur suggérée de ses actions à 780 dollars l’unité – elle était de 455 auparavant.

«Si Tesla maintient sa part de marché, elle peut atteindre 15 millions d’unités en 2040. Dans notre deuxième scénario haussier, environ 20 millions», dit-il.

«Nous attendons avec impatience le modèle complet de Tesla, qui combine du matériel et des logiciels propriétaires, des éléments partagés de produits clés tels que les modèles 3 et Y, et sa capacité à fournir un écosystème complet de produits aux consommateurs, y compris l’énergie solaire, le stockage et l’accès. à recharger rapidement, cela l’aidera à conserver une position de leader sur le marché électrique ».

Malgré les prévisions de Goldman Sachs, certains experts divergent dans leurs conclusions. L’éditeur d’Electrek, le portail de référence aux Etats-Unis, estime que la transition se fera plus rapidement mais que Tesla perdra des parts de marché. Il n’apprécie pas sa prévision de stock car il l’interprète comme une excuse pour justifier l’augmentation de ces dernières semaines.

