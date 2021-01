Google Maps informe déjà sur le prix de l’essence et du diesel dans les stations-service en Espagne. La dernière mise à jour de l’application pour téléphone mobile a déverrouillé cette fonctionnalité, ce qui vous permettra de mieux planifier le ravitaillement en carburant – et de savoir plus facilement où se trouve le meilleur prix disponible.



Lors de la recherche d’une station-service ou d’une station-service, le prix d’un litre d’essence sans plomb 95 apparaît avec le nom, les heures et l’emplacement. Lorsqu’une installation est sélectionnée et que son dossier est accédé, le prix de 98 essence sans plomb et Diesel est révélé dans l’onglet «Présentation». Ce sont les deux pages rassemblées dans l’illustration de cette actualité.

Ce nouveau service est inclus dans la dernière mise à jour de l’application, que la plupart des téléphones auront déjà reçue au cours des dernières heures s’ils ont configuré le téléchargement automatique.

Pour l’instant, le système ne vous permet pas de sélectionner un carburant préféré. L’application proposera toujours le prix du SP95 comme premier résultat. Il n’est pas déraisonnable de penser qu’à terme, Google pourrait introduire un nouveau filtre pour prédéfinir le SP98 ou le diesel selon les préférences de l’utilisateur.

Un filtre permettant de fixer une fourchette de prix pour le litre de carburant serait également très utile, car il vous permettrait de localiser les options les moins chères disponibles à proximité en quelques secondes. Maintenant, cette tâche doit être effectuée manuellement.

Google Maps est l’une des applications les plus populaires pour la navigation gratuite, la précision de ses cartes, les informations en temps réel sur les conditions de circulation et la facilité qu’elle offre pour trouver des lieux d’intérêt, tels que des restaurants ou des points où faire le plein de notre véhicule .

Depuis quelques années, la grande majorité des nouvelles voitures sont compatibles avec Android Auto et Apple CarPlay, ce qui nous permet de reproduire le contenu et les fonctions de notre smartphone dans le système d’infodivertissement du véhicule. Google Maps est également disponible dans ce mode pour profiter des avantages de la console centrale, qui est souvent plus grande et plus facile à visualiser qu’un téléphone mobile.

