Le nouveau siège social de GMA sera à 10 kilomètres du MTC

La société de Murray investira 50 millions de livres

Gordon Murray Automotive investira 50 millions de livres – 55,3 millions d’euros – dans la construction d’un nouveau complexe qui servira de siège à l’entreprise. Il sera situé dans la ville de Windlesham, dans le comté de Surrey, à environ 40 kilomètres du centre de Londres.



Le projet comprend trois nouveaux bâtiments qui abriteront le cœur de GMA. Il s’agit des studios de conception et d’ingénierie, de tout le personnel de recherche et développement, du département marketing et commercial, ainsi que de leur division automobile historique.

Le terrain a une superficie totale de 220 000 mètres carrés et comprend un parc naturel que GMA conservera. Les habitants de la zone ont réagi positivement à l’actualité, tandis que le siège sera respectueux de son environnement.

La construction se fera en trois phases. Le premier se terminera fin 2022 et comprendra le marketing, les ventes et les voitures historiques, ainsi qu’une route pour tester des prototypes. En 2023, le centre d’ingénierie sera développé. En 2024, les installations de R&D et de maintenance du T.50.

Les T.50 et T.50 seront produits au siège actuel de l’entreprise – Dunsfold – mais il est déjà apparu que Windlesham prendra en charge la création d’un nouveau modèle lorsqu’il sera opérationnel. La seule chose que l’on sait de ce nouveau véhicule est son nom interne: Projet 2.

Gordon Murray Automotive prévoit que son nouveau siège social créera 100 nouveaux emplois. Par coïncidence, ce sera à seulement 10 kilomètres du McLaren Technology Center à Woking, où Murray a dirigé la genèse de la légendaire McLaren F1 dans les années 90.

Gordon Murray a également confirmé que le nouveau T.50 commencera son programme de développement en décembre 2020. Un total de 11 prototypes seront construits avant la mise en production du modèle.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard