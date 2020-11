Mattia Binotto, Andreas Seidl, Otmar Szafnauer, Guenther Steiner, Toyoharu Tanabe et Simon Roberts ont été les protagonistes de la conférence de presse FIA ​​de ce vendredi au GP de Bahreïn en 2020. Voici les dix déclarations les plus marquantes.



Mattia Binotto, Chef d’équipe Ferrari:

“Seulement une journée et demie de test, c’est très peu pour Carlos, et évidemment, nous pensons organiser quelque chose pour qu’il prenne de la vitesse et rejoigne l’équipe le plus rapidement possible. Le simulateur sera important, mais nous avons l’idée d’organiser au mois de Janvier un essai avec une vieille voiture, pour qu’elle puisse s’adapter à l’équipe. ”

– Sur le gel des moteurs -: «Ce n’est pas chose facile, la réglementation actuelle est en vigueur jusqu’en 2025 et il faudra sûrement parler jusqu’au milieu de l’année prochaine pour connaître l’orientation de cette question. Du point de vue de Ferrari, nous voulons des moteurs plus durables qui nous permettent d’investir la moitié de l’argent que les montants actuels. Bien sûr, d’un point de vue technique, c’est un peu compliqué “-

Andreas Seidl, Chef d’équipe McLaren:

«Chez McLaren, nous n’avons pas la possibilité de rouler avec une voiture des années précédentes, donc la seule chance que nous avons de tester avec Daniel est le test hivernal. Nous commencerons à travailler avec lui à partir de janvier et nous pouvons également faire beaucoup de choses en dehors de la voiture. De plus, c’est un pilote expérimenté et je suis sûr que quoi qu’il arrive, il sera prêt à être compétitif dès la première course. ”

–À propos du passage aux moteurs Mercedes en 2021–: «Je suis satisfait des progrès que nous faisons et les gars de Brixworth chez Mercedes construisent également une bonne base. Je suis très content pour l’instant, nous devrons voir comment nous nous débrouillerons lors des tests de pré-saison de l’année prochaine ».

Otmar Szafnauer, Chef d’équipe Racing Point:

«Chez Racing Point, nous n’avons pas non plus l’opportunité de rouler avec une voiture de deux ans plus âgée, nous ferons donc tout notre possible pour intégrer au mieux le Sebastian à l’équipe. Nous travaillerons sur le simulateur et profiterons des trois jours de tests pour qu’il puisse soyez prêt pour la première course. ”

Guenther Steiner, Chef d’équipe Haas:

«Nous voulons annoncer notre duo de pilotes avant la fin de cette saison. Nous ne connaissons pas encore la date exacte, mais ce ne sera pas plus de deux semaines. Veuillez être patient. ”

«L’année prochaine, il est bon de parier sur les rookies, car la voiture de cette année aura peu de développement compte tenu de la réglementation. Nous ne pouvons pas faire de grands changements. L’année prochaine, nous nous concentrerons sur 2022, donc 2021 sera une année de transition pour nous. Par conséquent, ce serait bien d’avoir des recrues, car ils auraient un an pour apprendre en Formule 1 ”

Toyoharu Tanabe, responsable Honda en F1:

–A propos de la vente de la propriété intellectuelle pour 2022–: «Nous parlons avec Red Bull, mais pour le moment aucune décision n’a encore été prise à ma connaissance. De plus, je suis en charge de l’aspect technique, je ne suis pas très concentré sur ceux-ci pourparlers”.

–À propos de l’arrivée possible de Tsunoda en Formule 1–: «Au Japon, nous n’avons pas vu de pilote local depuis longtemps, mais j’aimerais en voir un dans le futur. Il a fait un bon test, dans lequel il a commencé sur le mouillé puis Il était déjà capable de frapper à sec. Il a beaucoup appris ce jour-là, et pour Honda, c’était une excellente nouvelle de voir un pilote japonais dans une voiture de Formule 1. ”

Simon Roberts, Chef d’équipe Williams:

–Après avoir surmonté Covid-19–: «Je vais bien, j’ai eu de la chance. Je n’ai eu que le léger symptôme d’une légère perte de goût. Juste ça, à tout moment je me sentais bien. C’était dommage de rater la course en Turquie mais maintenant déjà Je suis ici, donc tout va bien. ”

