Lewis Hamilton, Sergio Pérez et Sebastian Vettel ont été les protagonistes de la conférence de presse de la FIA ce dimanche lors du GP de Turquie 2020. Voici les dix déclarations les plus marquantes:



Lewis Hamilton (1er):

“Nous savions que ce serait un week-end très difficile, nous étions un peu déçus des qualifications, mais nous avons beaucoup appris. Nous ne nous sommes pas blâmés, nous parlons pour nous améliorer, tout ne va pas toujours à la perfection.”

En ne faisant pas de deuxième arrêt: je suis resté à l’écart et les pneus sont devenus des slicks, je savais que j’allais aller mieux. Je ne voulais pas m’arrêter, j’ai déjà perdu un championnat sur la Pit-Lane en 2007. J’avais l’impression de tout maîtriser. ”

“C’est très important pour les enfants qui regardent ça, ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose, rêvé et combattu”. “Je dois remercier tous ceux qui sont ici et dans l’usine, qui sont ceux qui nous ont donné cette opportunité, je me sens très fier. J’en ai rêvé quand j’étais petit, j’ai regardé les courses avec ma famille. Bien sûr, ce ça va au-delà de mes rêves. ”

Sergio Perez (2e):

“C’était une course folle. J’ai dit à l’équipe à la radio que nous avons fait notre course et que nous nous sommes occupés des pneus. Ils ont fait un excellent travail avec la stratégie, Lewis a été très fort aujourd’hui mais nous avons obtenu un bon résultat.” . «J’ai eu une petite frayeur avec Max, je ne voyais rien, j’ai vu que c’était long. La même chose s’est produite avec Charles, je ne savais pas qu’il était proche de moi. Il m’a dépassé au virage 9 et j’étais Je suis revenu plus tard “. “Vous devez toujours bien faire dans toutes les courses, vous êtes aussi bon que lors de votre dernier GP.”

Sebastian vettel (3e):

“Le premier tour a été très bon. Je me sentais à l’aise avec les pneus pluie extrême. Le dernier tour a été très intense.” “J’ai vu que Charles était très proche de Sergio et qu’il avait des problèmes avec les pneus. Quand j’ai vu l’occasion, je l’ai saisie.” “Nous avons pensé utiliser les pneus secs, mais finalement personne n’a osé. J’aurais aimé les enfiler, je pense que nous aurions pu gagner.”

