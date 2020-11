Lance Stroll, Max Verstappen et Sergio Pérez ont été chargés de répondre aux questions des journalistes lors de la conférence de presse de ce vendredi au GP de Turquie. Ce sont les dix déclarations les plus remarquables.



Balade Lance (1er):

“Je ne l’ai pas encore assimilé, je suis sans voix. C’était une séance de folie, une journée de folie. Dans ces conditions humides, tout était très glissant. C’était être avec le bon pneu au bon moment, à la fin de Q3. , avec un seul tour. J’ai eu la confiance et la constance pour le faire à la fin. C’est un moment spécial pour moi, cela a été des mois difficiles. Depuis le Mugello, je n’ai pas marqué de points depuis mon podium à Monza. Cela a été difficile, avec des incidents , covid-19… Après tout, obtenir la perche est très spécial pour moi. ”

“Demain dépendra des conditions. Je ne sais toujours pas ce que sera demain, voyons ce qui se passera. Cela peut mélanger les choses. Je vais le prendre dans quelques heures, je vais profiter du moment.”

“J’ai fait un grand pas en avant en termes d’adhérence, alors j’ai décidé de rouler intermédiaire. J’ai remarqué une grande transformation et je suis allé plus vite.”

“J’ai eu de bonnes performances sous la pluie en Formule 1, mais je ne sais pas, aujourd’hui est différent. Chaque piste est différente. Les conditions sont changeantes, même sur le mouillé … Je pense que la clé aujourd’hui a été de faire fonctionner le pneu. Pendant la course. Q1, Q2 et Q3 me sentaient comme si j’étais dans une bonne position, mais on ne sait jamais où on va finir car cela dépend beaucoup du bon pneu. ”

Max verstappen (2e):

«C’est le premier jour où je suis ici déçu. Cela dit tout. Tout se passait bien avec les ailiers, mais en Q1 nous avons essayé de choisir les intermédiaires, mais ils n’allaient pas comme les autres. En Q3, je n’étais pas sûr de mettre les intermédiaires. , parce que j’étais à l’aise avec les extrêmes. Quand je me suis arrêté, je n’avais aucune adhérence. C’est décevant d’être deuxième. ”

“Je ne veux pas blâmer le trafic. Le pneu n’a pas fonctionné. Nous devons découvrir ce qui s’est passé.”

“Il allait de plus en plus vite, mais il n’avait pas d’adhérence par rapport aux tours précédents. Ce n’était probablement pas le bon pneu. Nous aurions dû faire mieux. Nous étions à l’aise au sommet avec les extrémités, nous avons donc raté une opportunité.”

Sergio Perez (3e):

“Mon dernier tour s’est bien passé. Un bon premier secteur, mais j’ai rencontré Giovinazzi et c’est tout. J’ai essayé de le doubler, mais j’ai perdu du temps. J’ai perdu l’arrière sur la Vurva 6, j’ai filé et je n’ai rien pu faire d’autre. Rester intermédiaire était la bonne chose à faire, cela a bien fonctionné, mais l’amélioration de la piste à la fin nous a enlevé la pole. C’est un excellent résultat pour l’équipe, par contre. ”

“Le directeur de course a bien fait en termes de gestion du temps. Sauf en Q1, qui a mis un peu plus à sécher la piste. Mais il a bien fait.”

