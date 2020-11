Mario Isola, Toto Wolff, Guenther Steiner, Franz Tost, Frédéric Vasseur et Marcin Budkowski étaient chargés de répondre aux questions des journalistes lors de la conférence de presse de ce vendredi au GP de Turquie. Ce sont les dix déclarations les plus remarquables.



Mario Isola, Responsable compétition Pirelli:

«Nous avons des données très anciennes sur ce circuit. Il y a dix ans, nous avions une situation complètement différente, des pneus différents, des composés différents et des voitures différentes, donc nous avons regardé ce circuit comme s’il était neuf. Nous avons fait notre simulation comme ça et évidemment nous avons regardé les données du 2011, mais je pense qu’ils ne sont pas très pertinents, alors peut-être qu’il aurait été bien d’amener les composés un peu plus doux. ” «A Portimao, nous fournissons différents prototypes aux équipes, pas le même à tout le monde, donc toutes les équipes n’ont pas pu tester celui que nous avons décidé d’homologuer, c’est donc le plan pour les prochaines courses. Évidemment, je parle de la première. course à Bahreïn sur une piste que les équipes connaissent bien et à Abu Dhabi. ”

Toto wolff, patron de Mercedes:

“Je ne veux pas donner de date pour les négociations avec Lewis parce que si je le fais, tout le monde va demander à chaque course. Je pense qu’il était important de s’assurer que nous aurions les deux titres obtenus et ensuite avoir une approche plus détendue de la conversation sur l’avenir.” «Il est intéressant de voir où va l’industrie automobile car tout évolue dans le sens de la mobilité électrique, mais il y a aussi un nouveau regard sur le moteur thermique et la combinaison avec l’électrique. Je pense qu’il faut regarder les coûts. Développer un une unité d’alimentation complètement nouvelle n’est pas là où nous devrions aller “,

Guenther Steiner, Patron de Haas:

«Je ne veux pas dire une date pour annoncer la programmation parce que vous allez continuer à me demander. Je ne sais pas quand nous l’annoncerons. Nous nous rapprochons, disons les choses de cette façon. “Faire trois courses d’affilée implique beaucoup d’efforts pour les gens, mais surtout en ces temps-là, je pense que nous devons le faire. Cependant, le FOM doit l’étudier, voir si c’est quelque chose que nous voulons faire à long terme, si tant de courses sont durables, si le les téléspectateurs ne seront pas saturés, que ce soit bénéfique ou non pour les gens … Nous devons avoir des plans qui ne les surchargent pas. ”

Franz tost, responsable d’AlphaTauri:

“Yuki Tsunoda a très bien fait le test. Presque immédiatement, il s’est familiarisé avec la voiture, avec les freins, avec les forces G, avec le volant … Il a fait de bons commentaires techniques, a eu une bonne coopération avec les ingénieurs, ne s’est pas écrasé, non Il a tourné. Il a fait un très bon travail. Il était rapide aussi. ” “L’abandon de Pierre à Imola a été un grand désavantage pour le Championnat du Monde, mais il reste quatre courses et nous marquerons autant de points que possible et s’il y a plus que Ferrari, si nous pouvons les battre, alors ce sera fantastique, mais ce n’est pas notre objectif principal” .

Marcin Budkowski, PDG de Renault:

“Ricciado est dans sa meilleure forme, il conduit exceptionnellement et cela se reflète dans les résultats de l’équipe, mais aussi dans le sien, donc bien sûr il nous manquera, mais son personnage nous manquera aussi. C’est un plaisir de travailler avec lui. Il entre dans la pièce et soudainement l’ambiance s’améliore car son sourire et son enthousiasme sont contagieux. ”

Frédéric Vasseur, Patron d’Alfa Romeo:

«Les 500 courses sont un kilométrage important pour l’entreprise. Je ne suis pas un grand fan des chiffres et des statistiques, mais si vous regardez en arrière faire 500 courses pour une entreprise, c’est une grande réussite. Cela n’a pas toujours été facile, parfois cela a été difficile. D’autres d’entre nous ont réussi, mais au moins l’entreprise a très bien réussi ces 25 dernières années en Formule 1 “.

