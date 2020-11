La pluie et l’asphalte extrêmement glissant d’Istanbul Park ont ​​permis de ne voir pratiquement aucun tournage lors de la dernière séance d’essais libres du week-end. Comme lors des deux sessions précédentes, Max Verstappen a mené le tableau des temps en témoignant. Passez en revue tout ce qui s’est passé avec notre minute par minute directe.



Session finale D’ici là, recevez un salut cordial de Chemi Calavia (@ chemiF1) et de toute l’équipe qui compose SoyMotor.com

11h03 C’est ainsi que se terminent les Essais Libres 3, nous reviendrons à 13h00 en Espagne pour rendre compte et assister au classement de ce GP de Turquie.

Finale Session Verstappen a encore signé le meilleur temps devant Leclerc et Albon, mais c’était une session où les coureurs devaient éviter de tourner et ils ne pouvaient pas rouler avec fluidité, si les qualifications se déroulent sur une piste mouillée ce sera une session de survie là où le pilote gagnera en pertinence.

Final Session Raikkonen a enduré pour effectuer la simulation de départ depuis la grille de départ à la fin de la session, il est le seul coureur à avoir terminé la session sur piste.

Session finale La dernière heure d’essais libres se termine! Les Essais Libres 3 se terminent là où ils n’ont pas pu faire de simulations de classement, il suffit de tester l’état de la piste sous la pluie au cas où le classement serait effectué dans ces conditions.

10h59 Seul Raikkonen reste sur la piste, cumulant 11 tours dans cette session.

10:58 Des problèmes pour Bottas même pour entrer dans la Pit Lane où il a été sur le côté.

10h57 L’Alpha Tauri retourne au garage et Giovinazzi reprend la piste avec l’aileron avant changé.

10h57 Bottas se rend sur la piste d’Istanbul pour faire le dernier contact avant les qualifications.

10h56 Antonio Giovinazzi parvient à rentrer au garage, encore une fois nous avons un drapeau vert tout au long du circuit.

10:56 Giovinazzi à nouveau, cette fois en T12.

10:56 Nouveau drapeau jaune!

10:56 Hamilton reprend la piste avec les pneus de pluie extrême.

10:55 Il a trouvé l’aileron avant contre la paroi extérieure du T3, mais il n’a pas eu de gros dégâts, ils vont pouvoir le réparer et partir en qualifications.

10h54 Giovinazzi a tourné en T3.

10h54 Drapeau jaune sur la piste!

10:53 Giovinazzi commence également avec le pneu de pluie extrême.

10h53 Pour les qualifications, les coureurs auront un autre handicap, qui sera de ne pas dépasser les limites de la piste car cela leur enlèverait le temps qu’ils ont réalisé.

10h51 L’Alpha Tauri et le Raikkonen sortent des stands avec des pneus de pluie extrême, dernier test avant les qualifications.

10:47 Le circuit d’Istanbul Park est une piste qui combine des virages à haute, moyenne et basse vitesse, il est donc nécessaire d’avoir une configuration avec appui à la fois sur l’essieu avant pour avoir une direction et à l’arrière pour avoir une bonne adhérence sur traction, en plus les lignes droites ne sont pas trop longues donc la traînée sur cette piste ne pénalise pas autant que sur les autres, pouvant aller avec beaucoup d’appuis.

10:44 Kvyat remonte sur la voiture, il sortira dans les dernières minutes pour voir à quoi ressemble la piste avant les qualifications.

11:42 Dans les stands, nous voyons plusieurs pilotes sans casque, d’un autre côté, nous voyons Hamilton sortir de la voiture mais avec le casque.

10:38 Pour le moment, personne ne veut jouer, ils savent déjà à quel point l’adhérence est difficile sur la piste et ils devront faire les qualifications en 2 heures et 20 minutes, donc ils n’ont aucune marge pour frapper le mur .

10:35 Jusqu’à présent, le pilote qui a donné le plus de tours est Vettel, qui a accumulé 14 tours à Istanbul Park, le reste aucun n’a atteint 10 tours en 35 minutes.

10h33 Pause en ce moment, après avoir regardé les derniers tours de McLaren tous dans les stands pour voir comment la piste évolue.

10:32 La piste devient de plus en plus compliquée et cela fait longtemps que les coureurs n’ont pas pu rouler en toute confiance sur cette piste, mais ils continuent d’essayer de sortir au cas où des qualifications auraient lieu dans ces circonstances.

10h30 En ce moment, Perez, Stroll, Sainz et Raikkonen sont sur la piste avec les pneus pluie extrême et Norris a fait un tour d’installation à l’entracte, mais entre dans les stands pour mettre une pluie extrême.

10:28 Norris revient sur la piste à l’entracte, dangereux car on voit de plus en plus d’eau.

10:24 Vettel et Raikkonen sont actuellement les seuls à briser le silence sur la piste d’Istanbul Park, tous deux avec les voitures sous une pluie extrême.

10:22 Leclerc a perdu le contrôle en T2 et a failli heurter le mur intérieur, heureusement il n’a pas endommagé la voiture et il pourra l’avoir pour continuer le travail.

10:21 Drapeau jaune! Toupie Leclerc.

10:20 En ce moment, Leclerc, Ocon, Vettel, Giovinazzi et Kvyat roulent sur la piste.

10:19 Ils ne peuvent pas chauffer les pneus car ils ne sont pas capables de prendre de la vitesse car nous voyons des vrilles sans appuyer sur l’accélérateur, seulement avec le tour du volant, cela fait refroidir les roues en ne pouvant pas avoir de vitesse dans les courbes ou effectuer freinage brusque.

10:18 Leclerc est déjà passé de la pluie intermédiaire à la pluie extrême, se plaignant plus tôt de ne pas avoir pu réchauffer les pneus.

10:17 Hamilton sort des stands pour la première fois lors des essais libres 3 sur un pneu extrêmement humide.

10:14 Nous commençons à voir plus de pilotes qui utilisent le pneu de pluie extrême, sur la piste ils sont avec ce composé Ocon et Ricciardo, avant que McLaren et Williams aient roulé avec ce pneu; avec l’entracte Vettel, Giovinazzi et Gasly sont sur la piste.

10:13 Il pleut à l’entrée de la ligne d’arrivée.

10:11 Norris, Sainz et Russell ont déjà monté les pneus de pluie extrême, cherchant à rendre les pneus plus souples pour qu’ils se réchauffent plus tôt et adhèrent davantage.

10:10 Beaucoup de patins en ce moment car la piste est très délicate, il faut être très sensible avec la pédale d’accélérateur pour éviter de déraper.

10:10 Leclerc a pu jouer avec Ocon et lui a donné un tour à T12.

10:10 Les pilotes continuent d’accumuler des tours et nous avons Verstappen en tête du tableau des temps avec un temps de 1: 48.485 battant Verstappen par 0.9sec.

10h09 Nous revenons au drapeau vert, il avait effectué un spin Ocon en T12, il a également perdu le contrôle de la zone arrière en T7 Norris.

10:08 Drapeau jaune!

10:08 Les pilotes terminent les tours et nous avons Albon en tête avec un temps de 1: 50,3

10h07 Nous avons déjà les Red Bull, Ferrari, Renault, Alfa Romeo, Racing Point, McLaren, Magnussen et Bottas sur la piste dans l’intervalle, Grosjean avait déjà commencé avec ce composé.

10h06 Il est important de ne pas avoir d’accident en ce moment sur la piste car dans 3 heures nous serons en qualifications.

10h05 Grosjean revient aux stands après avoir fait son premier tour d’essai de la piste et Perez a filé sans tirer et avec des pneus intermédiaires, la piste est très délicate.

10:04 Hier, l’adhérence était faible, non seulement à cause des basses températures et de la dureté des pneus, mais aussi parce que l’asphalte est neuf à Istanbul Park et comme il n’y a pas de compétitions, il n’a pas de caoutchouc ni n’a cassé la micro-rugosité, ce qui empêche le pneu d’adhérer correctement sur l’asphalte, au lieu de cela la roue glisse dessus.

10:03 Albon fait de même, ils ne peuvent sortir que pour le moment avec l’entracte, en raison de la faible adhérence d’hier et des quelques gouttes d’eau qui sont tombées.

10h02 Les Ferrari sortent également avec l’entracte en piste.

10:01 Grosjean est le premier coureur à prendre le départ, il le fait entre les deux car quelques gouttes d’eau sont tombées.

10:00 La probabilité de pluie est de 90%, mais il n’est pas certain que les qualifications se dérouleront sur asphalte mouillé ou sur la course, donc nous pourrions avoir peu de course dans cette session.

10h00 Feu vert! Les essais libres 3 commencent!

09:57 Moins de 3 minutes pour commencer les Essais Libres 3, la dernière séance d’essais avant la qualification à ce Grand Prix de Turquie.

09h55 Les conditions météorologiques sont encore difficiles, avec beaucoup de nuages ​​dans le ciel et la piste est sèche pour le moment, mais beaucoup d’humidité dans l’environnement. La température ambiante est de 12,7 ° C et sur la piste ils n’atteignent que 15 ° C soit un taux de chauffe de 18%. L’humidité est de 85% et le vent souffle à 1m / s contre le dos droit.

09:52 Dans ces conditions, Verstappen a réussi à être le plus rapide, surpassant son coéquipier, ce qui montre la bonne adhérence mécanique du Red Bull et la puissance inférieure qui l’empêchait de déraper autant que les autres voitures en donnant du gaz, derrière eux se trouvaient les Ferrari et la Mercedes, avec Alpha Tauri en tête de la zone médiane.

09:50 Hier aux essais libres, la piste ne s’est pas réchauffée et le choix de Pirelli qui a apporté les trois composés les plus durs pour ce week-end n’a pas aidé les voitures à prendre de l’adhérence, elles ont donc roulé très lentement .

09:48 Nous sommes arrivés en Turquie avec Mercedes en tant que champion du monde par équipe cette saison et Hamilton avec de nombreuses options pour décrocher son septième titre mondial, il a juste besoin de terminer demain dans la course devant Bottas ou aucun des deux scores.

09:46 Chemi Calavia et toute l’équipe qui compose SoyMotor.com vous accueille

09:46 Bonjour, très bonjour! Nous continuons avec cette saison de Formule 1 2020 et cette semaine c’est le GP de Turquie qui se déroulera sur le circuit d’Istanbul Park où la Formule 1 n’a pas été disputée depuis près de 10 ans.

