L’Espagnol, parti huitième, a dépassé deux voitures et a profité d’un accident

Carlos grimpe à la septième place de la Coupe du monde grâce à une solide fin d’année

Carlos Sainz revient pour livrer l’un de ses départs spectaculaires. Le pilote madrilène, parti de la huitième position, a entamé sa fulgurante remontée dans les premiers mètres et surpris en dépassant tout le monde pour passer derrière la Mercedes en un seul tour.



Carlos Sainz a commencé avec un léger avantage et ne l’a pas gaspillé. L’Espagnol a impressionné en montant de la huitième à la troisième place dans le premier tour. S’il est vrai que l’accident entre Charles Leclerc, Max Verstappen et Sergio Pérez a joué à son avantage, il a réussi à dépasser Ricciardo et Kvyat dans les premiers virages. Une fois de plus, il se démarque par ce qu’il fait de mieux lors d’un week-end où l’on attendait peu de McLaren.

Quelle folie!

-Russel 1er

-Verstappen dehors

-Sainz 3e # SAKmovistarF1 pic.twitter.com/vyamM2nd3T – F1 à Movistar + (@ movistar_F1) 6 décembre 2020

L’accident provoqué par le pilote monégasque a conduit à une voiture de sécurité: à la relance, Carlos n’a rien épargné, il est allé chercher Bottas et l’a doublé. Sainz a pu profiter de cette deuxième position pendant un moment jusqu’à ce que Valtteri riposte.

Sainz a fait deux arrêts. Il est passé aux médias au 28e tour et a mis sur un nouveau plateau de médias au 55, coïncidant avec la fin d’une période de voiture de sécurité.

Dans une course où la stratégie était primordiale, le pilote McLaren a regretté de ne pas étirer davantage les gommes molles au départ, estimant qu’il aurait pu monter sur le podium.

“Amère quatrième position. Vu maintenant, nous aurions dû essayer d’étendre le soft, mais les stratégies étaient très serrées”, a déclaré Carlos Sainz sur son compte Twitter.

La stratégie du guichet unique était la bonne hier et a profité à des coureurs comme Esteban Ocon, Lance Stroll et Pérez, qui ont remporté la course, bien que techniquement ce dernier ait fait deux arrêts.

Vers la fin de la course, le pilote madrilène, déjà arrêté à deux reprises, est à nouveau cinquième derrière la Mercedes de Bottas. L’incapacité du Finlandais à dépasser Stroll a créé un petit train et même Sainz s’est plaint à la radio de la situation.

“La Mercedes coincée derrière Stroll n’a finalement pas aidé”, s’est plaint Carlos.

Un peu fatigué d’attendre et avec un meilleur rythme, il montra sa faim en «jetant» à nouveau la voiture à Bottas pour le doubler. Après avoir dépassé, il a réussi à se rapprocher de Stroll et à monter sur le podium, mais à la fin il l’a raté de peu et a franchi la ligne d’arrivée à moins d’une seconde du pilote canadien.

À l’attaque!

Sainz sent le sang. # SAKmovistarF1 pic.twitter.com/F0SQIEjQkI – F1 à Movistar + (@ movistar_F1) 6 décembre 2020

Sa quatrième place permet cependant à Sainz de remonter à la septième place de la Coupe du monde, devant Alex Albon et Lando Norris, et de réaffirmer la grande fin d’année qui s’annonce. Stable depuis le GP de l’Eifel, il n’a cessé de marquer et a réalisé hier son deuxième meilleur résultat de la saison.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard