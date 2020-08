Le directeur sportif de Ferrari, Laurent Mekies, a déclaré que les mauvaises performances de leur voiture les avaient surpris ce week-end et qu’ils ne le comprenaient toujours pas pleinement.

L’équipe a été la plus lente à la fin des essais finaux. Les pilotes Charles Leclerc et Sebastian Vettel ont récupéré les 13e et 14e sur la grille, mais étaient à huit dixièmes de seconde du rythme de la pole position de Leclerc il y a 12 mois.

Mekies a déclaré que l’équipe s’était retrouvée dans «une situation exceptionnelle» lorsqu’elle a découvert à quel point ses voitures étaient loin du rythme d’hier.

«Ce n’est toujours pas entièrement compris», a-t-il admis. «C’est l’une des choses qui se produisent, heureusement très rarement, et un bon défi technique.

«Hier, nous n’avons pas pu faire fonctionner la voiture. C’était une surprise. Cela nous a pris au dépourvu. Nous avons tout essayé entre hier et ce matin pour que la voiture fonctionne un peu mieux avec le pneu et pour que les pilotes soient un peu plus confiants.

L’équipe a fait des progrès modestes du jour au lendemain. «Nous avons récupéré quelque chose, nous avons fait des progrès par rapport à hier pour atteindre une position en qualifications où un peu plus en sortait. Donc je suppose que c’est un point positif.

«L’être négatif, bien sûr, dont nous avons besoin pour comprendre quelle en est la cause profonde, qui a ouvert une grande partie de la bonne fenêtre pour commencer. Et aussi probablement un peu plus profond que cela. Nous devons donc creuser correctement pour nous assurer de comprendre la racine et de ne pas avoir à gérer cela [again]. »

Ferrari n’a pas caché le fait que son groupe motopropulseur n’est pas aussi compétitif que la saison dernière. Ceci est lié au changement dans la réglementation des unités motrices que la FIA a introduit suite à son enquête sur l’unité motrice de l’équipe.

Cependant, à Spa, où les moteurs tournent à plein régime sur 78% d’un tour de sept kilomètres, Ferrari a été la seule équipe à tourner plus lentement que l’an dernier. Haas et Alfa Romeo, qui utilisent également des moteurs Ferrari, sont plus de huit dixièmes de seconde plus rapides qu’ils ne l’étaient en 2019.

Cependant, toutes les autres équipes ont trouvé encore plus de temps que cela. Grâce au tour record de Lewis Hamilton, Mercedes est plus de deux secondes plus rapide. Williams, quant à lui, est remarquablement plus rapide de quatre secondes que l’an dernier.

Spa a connu la plus grande amélioration d’une année sur l’autre en termes de temps au tour le plus rapide, qui a chuté de 1,267 seconde. Ceci est en partie dû au fait que Pirelli a apporté une gamme plus souple de composés de pneus pour la course de cette année.

