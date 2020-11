Carlos Sainz a sauvé un week-end difficile avec une excellente remontée dans des conditions difficiles. L’Espagnol a été celui qui a gagné le plus de places depuis le départ et a signé une course sans erreur pour terminer cinquième.



McLaren n’a pas commencé le Grand Prix de Turquie du bon pied. Le manque d’adhérence les a déconcertés et il était difficile de comprendre les pneus dans un week-end aussi changeant. Cependant, le fait d’avoir effectué les tâches d’avant-course a fourni cette confiance supplémentaire que les deux de Woking et Carlos avaient besoin d’avoir un GP sans erreur.

“Dimanche, c’est quand ça compte. Jusqu’à aujourd’hui, ça a été un week-end très difficile. Nous n’avons pas pu faire fonctionner les pneus, mais j’ai trouvé des choses avant la course, j’ai repris confiance et nous sommes revenus. Je ne savais pas trop quoi penser. après le week-end. Je me sens toujours à l’aise dans ces conditions et quand j’ai mis le pneu au travail, je me suis enfin retrouvé », a déclaré Sainz sur le microphone Movistar + F1.

«Au départ, nous avons récupéré six places. Nous avons essayé de voir qui avait commis une erreur et nous avons dépassé chaque coureur un par un. Il n’y avait qu’une seule ligne. Hors ligne, ça a beaucoup glissé. J’ai pu dépasser Stroll, Ricciardo, Givoinazzii et quelques autres. “, a ajouté.

Sainz a même failli se rapprocher encore plus lorsque les Ferrari ont commencé à affronter Pérez dans les derniers tours. Cependant, il reconnaît que le pneu ne lui a pas donné beaucoup plus.

“Dommage parce que nous avions la roue avant droite très à la limite dans ces dix tours. J’ai vu les Ferrari devant, mais je ne voulais pas que Silverstone se produise parce que c’étaient de bons points”, at-il ajouté.

“Nous avons sauvé la mise. Après que Racing Points ait commencé si loin devant nous, nous l’avons fait parce que nous ne savions pas si les pneus allaient fonctionner”, a déclaré Sainz.

