La soi-disant «cantina de Ferrari» vend tous ses objets avant une rénovation

Grandes pièces automobiles, moteurs, casques … un délice pour tout tifosi!

La maison de ventes Artcurial mettra en vente un moteur V12, un casque Michael Schumacher de la saison 2005 et un autre de Fernando Alonso à partir de 2010 le 6 février. Il s’agit de la grande vente aux enchères de la collection «Il Cavallino».



Le restaurant «Il Cavalino», considéré comme la cantine de Maranello, a décidé de mettre aux enchères tous ses objets avant sa modernisation et son transfert au grand chef italien Massimo Bottura.

Neri, qui dirigeait le restaurant pendant 36 ans, est décédé en 2015 après avoir servi pendant des années des repas à des personnes aussi célèbres que Enzo Ferrari lui-même.

Avant la modernisation du restaurant, ils ont décidé de mettre aux enchères tous les objets de valeur liés à Ferrari, parmi lesquels se trouvent de grandes affiches en noir et blanc de Niki Lauda, ​​Gilles Villeneuve, Michael Schumacher, mais aussi des casques, dédicaces, moteurs et accessoires Formula 1, tel que rapporté par le journal italien La Gazzetta dello Sport. Une sorte de petit musée qui sera mis aux enchères en entier le 6 février à Paris.

Jetez un œil à la vaste collection mise aux enchères ici!

Dans la collection, de près de 170 pièces, certaines pièces de la Ferrari 641 d’Alain Prost se démarquent avec un prix de départ compris entre 20 000 et 30 000 euros; le volant du 412 T2 de Jean Alesi et Gerhard Berger avec la monocoque de 1995 qui appartenait à l’Autrichien. Mais la pièce la plus attrayante est peut-être le moteur V12 de 3,0 litres de la 412 T2, l’un des derniers V12 de Ferrari, d’une valeur de 70 à 80 000 euros. Il existe également des moteurs de voiture de route comme le V12 de la 612 Scaglietti et le V8 de la Maserati Granturismo S.

Parmi les objets figurent également le capot moteur de la F2002 avec laquelle Schumacher a remporté le troisième titre avec Ferrari et le casque que portait l’Allemand en 2005, ainsi que celui de Fernando Alonso de la saison 2010. Une sculpture d’un cheval sera également aux enchères, caracolage de Domenico Poloniato, flyers, montres et valises. Pendant ce temps, le travail se poursuit au restaurant, qui est maintenant dirigé par les filles de Neri avant que le nouveau chef ne prenne le relais.

