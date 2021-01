Croyez que des documents comme votre à bord peuvent aider les pilotes à l’avenir

Il comprend que ses collègues trouveront la répétition des images agaçante

Romain Grosjean assure qu’il approuve que toutes les vidéos de son accident soient publiées dans un but pédagogique. Le Français estime que certains des documents qui n’ont pas été révélés peuvent aider d’autres pilotes à savoir comment agir en cas d’envoi de quelque chose de similaire.



Plusieurs pilotes, comme Sebastian Vettel et Daniel Ricciardo, ont critiqué le FOM en répétant les scènes de l’accident de Romain Grosjean. Le pilote est allé contre les barrières au départ du GP de Bahreïn, de telle manière qu’elles se sont cassées, son Haas a été inséré et une grosse boule de feu est née, d’où il a dû partir. Cependant, le Français estime que la diffusion de ces images est quelque chose d’utile et d’éducation pour l’avenir, il est donc favorable à leur publication.

“Je pense qu’il est nécessaire de tout enquêter, mais à l’avenir, je ne suis pas contre la présentation de ces images. De cette façon, nous pouvons expliquer à chaque pilote de course comment il doit se comporter à ce moment-là”, a déclaré Grosjean dans un communiqué sur le site allemand. Total Motorsport.

“Bien sûr, il y a des règles pour savoir quand et comment les partager. Mais j’espère qu’un jour nous pourrons travailler avec eux et éclairer tout le monde”, a ajouté le pilote français.

Grosjean, cependant, se met également dans la peau de ses collègues pilotes et admet qu’il a dû être difficile pour eux de remonter dans la voiture après avoir vu son accident encore et encore.

“Vous pouvez comprendre les deux côtés. Je pense que c’était trop pour les pilotes de voir les enregistrements à ce moment-là”, a-t-il admis.

Par exemple, il parle de la réaction de son partenaire Kevin Magnussen, qui ne croyait pas en être sorti vivant. «Même s’il m’a vu sortir de la voiture, il a pensé qu’il était impossible que je sois encore en vie après cet impact», a-t-il déclaré.

“D’après ce dont je me souviens, c’était le plus gros accident que j’aie jamais vu. Il est très difficile pour ceux qui doivent retourner à la voiture de devoir la revoir encore et encore”, a-t-il déclaré.

Le Français comprend également la nature spectaculaire des images et la nécessité de transmettre que le pilote allait bien. «D’un autre côté, vous pouvez également comprendre la Formule 1. Ce sont des images extraordinaires et je les comprends. Il faut beaucoup de temps pour reconstruire les barrières et il est important que le public comprenne et traite cela et les regarde encore et encore pour voir que je J’ai sauté de la voiture », explique Grosjean.

“Ce n’est pas un rêve, ce n’est pas faux, ce n’est pas de l’imagination. Donc je comprends les deux côtés et évidemment le lundi matin j’étais à la une de tous les journaux du monde, sortant des flammes. Donc je pense que c’était significatif.” l’ancien pilote Haas a exprimé pour terminer.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard