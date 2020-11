Dénoncer que sa génération (Hülkenberg, Di Resta, Buemi …) a eu la tâche plus compliquée

Le pilote français pense qu’il quittera la Formule 1 à la fin de la saison

Romain Grosjean assure que sa génération est celle qui a connu le pire moment lors de son entrée en Formule 1. Il affirme que lorsqu’ils ont atteint la catégorie, les meilleures places étaient déjà occupées et que cela a compliqué leur chemin.



Romain Grosjean est arrivé au Gran Circo en 2009 en tant que coéquipier de Fernando Alonso chez Renault. Mais une fois la saison terminée, ils ont décidé de se passer de lui en équipe de France et Grosjean est revenu en GP2. Finalement, en 2012, il est revenu en Formule 1 avec Lotus et depuis 2016, il pilote pour Haas.

Le pilote français est convaincu que lui et d’autres pilotes de son âge, comme Nico Hülkenberg et Sébastien Buemi, ont atteint la catégorie au pire moment. Toutes les voitures de compétition avaient un pilote assigné, il était donc difficile pour elles d’évoluer au sein de la Formule 1.

«Quand j’y pense, c’était peut-être négatif de faire partie de la génération 1986/1987. Paul di Resta, Nico Hülkenberg, moi et peut-être Sébastian Buemi aussi. Nous sommes tous arrivés à un moment où les meilleurs sites des équipes étaient déjà occupés et les vétérans ne voulaient pas encore quitter la Formule 1.. Nous, les jeunes, sommes arrivés et nous n’avons pas eu de réelle opportunité », a déclaré Romain Grosjean sur le podcast In The Pink de Natalie Pinkham.

Le pilote ne restera pas avec Haas la saison prochaine. Romain, qui admet qu’il sera difficile de rester en Formule 1 à l’avenir, a critiqué les nombreuses complications de la catégorie, dans laquelle les opportunités sont rares en raison de la nature de la même.

“Ce n’est pas une grande différence de toute façon, vous n’avez aucun contrôle sur cela. Bien sûr, vous espérez toujours devenir champion du monde, mais vous réalisez également que sans les bons outils, vous n’avez aucune chance. Je pense que la Formule 1 serait bien meilleure. s’il n’était pas dominé par une seule équipe », a avoué le Français.

