S’exprimant après les qualifications samedi, Grosjean a déclaré qu’il espérait voir un changement à Monza:

Nous espérions que nous pourrions peut-être essayer de battre les Ferrari qui étaient notre course: Alfa Romeo, Ferrari. Williams, je m’attendais à ce qu’ils fassent une étape, ils ont quelque chose en qualifications que nous n’avons pas et, espérons-le, à partir de la prochaine course. Ce n’est plus le cas.

# AH19 L’histoire dont j’aurais aimé me souvenir davantage. Il y a un an, à peu près à la même époque, nous étions côte à côte pour le défilé habituel des pilotes F2 dans le camion. Agiter les fans et passer les 10 à 15 minutes à se détendre vraiment. Certains chauffeurs discutent beaucoup, d’autres moins. Nous… pic.twitter.com/md3tbSawQG – Jack Aitken – 한세용 (@JaitkenRacer) 31 août 2020

Je dirais que Ferrari brûlera l’huile de minuit la semaine prochaine, mais ils ne sont plus autorisés à le faire #BelgianGP – Sean Kelly (@virtualstatman) 30 août 2020

En ce jour en F1

Il y a 35 ans, Stefan Bellof a été tué dans un accident lors du Spa 1000. La course a été écourtée et Riccardo Patrese, Mauro Baldi et Bob Wollek de Lancia ont déclaré les vainqueurs.

