Le pilote français est passé de la mort à la découverte de sa survie

Grosjean: “Mon corps s’est détendu à ce moment-là, a accepté son sort”

Romain Grosjean a raconté en détail comment s’est déroulé le terrible accident qu’il a subi le week-end dernier à Bahreïn. De la façon dont il pensait que ce n’était pas quelque chose de sérieux à quand il a arrêté de se battre pour sortir parce qu’il imaginait qu’il allait mourir.



Romain Grosjean a subi un grave accident à Sakhir qui a laissé sa voiture fendue en deux, engloutie par les flammes et le cockpit coincé au milieu des garde-corps. Aussi spectaculaire que cela puisse paraître maintenant, le pilote français n’est pas tombé dans la gravité de l’accident dans un premier temps.

“Je me souviens de tout. Je me souviens du coup et malgré les chiffres choquants, 53G, cela ne me semblait pas si violent. Je me souviens avoir débouclé ma ceinture de sécurité, essayé de sortir de la voiture et ne pas pouvoir le faire parce que j’étais coincé. Je pensais que je pourrais peut-être être face contre terre. et qu’ils viendraient me chercher sans problème, alors je me suis assis à nouveau », a avoué Romain Grosjean dans une interview à la télévision française Canal +.

Une fois que le pilote de Haas s’est rendu compte qu’il était entouré par le feu, il a essayé à nouveau par tous les moyens sans succès. Il a dû s’asseoir à nouveau dans la voiture.

“J’ai attendu un peu, j’ai regardé à ma droite et j’ai vu une couleur orange très forte, mais au début je n’ai pas compris ce qui se passait. Puis j’ai réalisé que c’était du feu, j’ai essayé de sortir par la droite mais je n’ai pas pu; J’ai essayé de sortir à gauche et ni l’un ni l’autre, alors je me suis assis à nouveau », a expliqué Grosjean.

À ce moment, il commença à réaliser la gravité de la situation. Le pilote français a commencé à abandonner et à accepter que son heure était déjà venue.

«J’ai pensé à Niki Lauda, ​​j’ai juré que je n’allais pas finir comme ça, c’était impossible, ma dernière course ne peut pas être comme ça. Je me suis rassis, j’ai vu la mort et j’ai pensé que c’était ça, que j’allais mourir. Mon corps s’est détendu à ce moment, a accepté son destin, Je me suis demandé de quel côté je commencerais à brûlerSi ce serait douloureux », admit le pilote de Haas.

Puis Grosjean eut une pensée qui lui donnerait la force de se frayer un chemin: ses enfants. Il a réussi à tirer le pied gauche, qui était coincé, et petit à petit il a sorti le corps de la voiture.

«Il a pensé à mes enfants et j’ai tiré autant que je pouvais de mon pied gauche et c’est pourquoi ma botte est tombée et j’ai réussi à me libérer. J’ai tourné la tête et mis mes mains sur le feu, j’ai regardé mes gants, qui sont rouges, et ils étaient noirci par le feu, j’ai senti la douleur dans mes mains, j’ai réussi à coller ma tête puis mon torse. Une fois que j’ai sorti le corps, je savais que je vivrais; oui, mes mains étaient brûlées, mais j’étais déjà dehors », a-t-il révélé.

Une fois à l’extérieur, il a remarqué comment Ian Roberts, délégué médical de Formule 1, était dans les flammes en l’aidant à sauter la rambarde. «Puis j’ai senti la main d’Ian Roberts tirer sur ma combinaison pour m’amener de l’autre côté de la rambarde. Je n’avais aucune idée si je brûlais ou non, Ian m’a touché le dos et ne savait pas si c’était une boule de feu qui marchait ou si ça ne me brûlait pas », a-t-il expliqué.

À ce moment-là, il réalisa qu’il s’était brûlé les mains et le pied gauche. “J’ai touché mes mains, j’ai senti qu’elles avaient brûlé et j’ai rapidement enlevé mes gants pour qu’ils ne collent pas à ma peau. J’ai aussi ressenti une douleur au pied, c’est ce qui me faisait le plus mal à ce moment-là”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’il est monté dans la voiture médicale, ils lui ont expliqué que l’ambulance était arrivée et qu’ils allaient le mettre sur une civière pour l’y conduire. Grosjean a refusé, voulant que les téléspectateurs voient qu’il pouvait emprunter le même itinéraire et ainsi rassurer tout le monde.

“Je suis arrivé à la voiture médicale et le médecin m’a dit” l’ambulance est là, nous allons vous mettre sur la civière “. Je lui ai dit que je voulais marcher pour que l’hélicoptère montre ces images et que tout le monde sache que tout allait bien. Bien sûr, il avait des blessures, mais il pouvait marcher, il pouvait le contrôler », a avoué le pilote français.

LA MAISON D’APPEL

Une fois entré dans le centre médical du circuit, Jean Todt l’attendait et ensemble ils ont essayé de contacter sa femme. Après plusieurs tentatives, ils ont réussi et Grosjean a pu parler avec elle, ses enfants et son père.

«Quand je suis arrivé au centre médical, j’ai vu Jean Todt et il m’a demandé le numéro de téléphone de ma femme. Nous avons essayé d’appeler Marion avec le seul numéro que je connaissais par cœur, mais elle n’a pas répondu. Jean a continué d’essayer sans arrêt jusqu’à ce que je l’entende. dis “Marion, je suis Jean Todt, je suis avec Romain” et il m’a mis sur haut-parleur “, a-t-il déclaré.

“Je lui ai dit” c’est moi, je suis là “. J’ai entendu Marion rire et pleurer en même temps, j’ai entendu mon père et mes enfants en arrière-plan. Ils savaient que j’étais là, consciente et vivante”, at-il ajouté pour conclure.

