Le chauffeur français en a parlé avec Marcus Ericsson

Haas’s met en évidence la principale différence avec la Formule 1

Haas a déjà annoncé que Kevin Magnussen et Romain Grosjean ne feraient pas partie de l’équipe en 2021. Compte tenu du manque de places libres, le Français est à la recherche d’alternatives et a révélé qu’il considérait IndyCar comme l’une de ses options, surtout après une conversation avec Marcus Ericsson.



Le Suédois était dans la catégorie reine entre 2014 et 2018 et a par la suite tenté sa chance aux États-Unis. Grosjean a révélé ce qu’Ericsson lui a dit et ce qui est l’un des points forts de l’IndyCar.

“J’ai parlé avec Marcus Ericsson de son séjour là-bas et il a vraiment apprécié. Il dit que c’est différent, mais que les pilotes jouent un rôle important dans la voiture, ils ont une grande influence”, a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par le portail allemand du sport automobile. total.com.

Grosjean a réalisé 10 podiums en Formule 1, mais pas de victoires et ces dernières années, il n’a pas eu le choix avec Haas de se battre pour eux et encore moins de grimper au sommet. Le Français pense que l’IndyCar est différente. Le pilote toujours Haas souligne que la situation qui existe dans la catégorie reine n’existe pas où Mercedes domine clairement et très peu ont la possibilité de gagner. Le 8, je veux ressentir à nouveau cette adrénaline et considérer que les États-Unis sont un bon endroit pour cela.

“Il y a des équipes qui sont meilleures que d’autres, mais tout le monde a la possibilité de gagner une course. Un jour comme Imola où Kevin et moi avons fait de très bons tours, nous étions 16e et 17e. C’est difficile à digérer. . Probablement, je veux gagner des courses maintenant et j’ai la possibilité de gagner des courses que je peux apprécier, donc IndyCar fait partie des options », a-t-il déclaré pour terminer.

Avant d’y arriver, il lui reste encore quatre courses devant lui en Turquie, à Bahreïn et à Abu Dhabi, où il tentera de clôturer la saison et son temps en Formule 1 de la meilleure façon possible.

