Magnussen: “Ce serait intéressant d’avoir de la pluie, mais il n’y a pas beaucoup de chance”

Grosjean: “Le circuit est dur sur les pneus, il faut bien les gérer”

Haas a connu un vendredi fluide à Bahreïn où ils se sont principalement concentrés sur la préparation de leur VF-20 pour la course. Marquer des points ne sera pas une tâche facile pour les Nord-Américains, alors avoir de la pluie ce week-end les aiderait à profiter des conditions changeantes. Cependant, Kevin Magnussen est clair que ses souhaits ne seront pas faciles à réaliser.



Kevin Magnussen (15/16):

«J’ai été surpris ce matin en me levant et en voyant la pluie. Le positif est que nous n’avons pas eu beaucoup de chaleur sur le circuit pour la FP1 et que nous avons déjà pu travailler dans des conditions similaires à celles de la course. C’est un circuit. amusant, difficile pour les pneus, il faut savoir bien les gérer. Cela nous donne aussi de bonnes courses, il est très facile de doubler, l’un des plus faciles du calendrier. Nous continuerons à travailler demain pour préparer la voiture pour la course. ”

Romain Grosjean (14e / 19e):

Romain Grosjean (14e / 19e):

Guenther Steiner, chef d’équipe:

“Cela n’a pas été une mauvaise journée pour nous, et plus que tout, nous avons travaillé sur les pneus prototypes 2021. En FP2, avec tous les drapeaux rouges, nous n’avons rien pu faire avec les pneus tendres, nous n’avons pas pu faire un bon. Chaque week-end, c’est plus ou moins pareil. Comme toujours, nous essayons de faire tout ce que nous pouvons, notre objectif sera d’essayer d’amener au moins une voiture en Q2 demain. ”

