Haas termine sa pire saison en Formule 1 de la pire des manières. Les Nord-Américains ont été les plus lents de toute la journée, et Kevin Magnussen et Pietro Fittipaldi n’avaient pas de rythme pour se battre même avec les deux hommes de Williams. Adieu dur pour le pilote danois, qui fait ses adieux au Grand Cirque après six ans pour faire place à deux jeunes pilotes comme Mick Schumacher et Nikita Mazepin.



Kevin Magnussen (18e):

“Je suis heureux d’avoir pu courir tant d’années en Formule 1, c’était l’un de mes rêves depuis que je suis enfant. Cela me rend triste de dire au revoir après une si mauvaise course, mais pour être honnête, je n’avais aucun espoir. En dehors du circuit, c’était une excellente finition. de la semaine pour moi, j’apprécie beaucoup toute l’équipe. Nous avons très bien terminé dans les coulisses et j’ai vraiment apprécié ces quatre années, cela a été un plaisir. Je suis triste de dire au revoir, mais j’attends avec impatience l’avenir qui reste à venir ” .

Pietro Fittipaldi (19e):

«Je suis arrivé à cette course plus confiant après les bons sentiments des qualifications d’hier, dans lesquels j’étais compétitif. C’était un début de course un peu fou, et nous avions du rythme au début, donc le départ était bon. J’ai pu dépasser Kevin et je suis resté près de Latifi, mais nous avons eu un problème de surchauffe qui nous a obligé à nous arrêter et qui a ruiné notre course. Je suis très content de la façon dont nous avons progressé et l’équipe a fait un super Je travaille et cela m’a beaucoup aidé. Je suis très reconnaissant de cette opportunité. ”

Guenther Steiner, chef d’équipe:

“Nous ne voulions pas terminer la saison et le temps de Kevin dans l’équipe comme ça. Nous n’en avons pas eu plus aujourd’hui, et en plus de ne pas avoir de rythme, nous avons également eu un problème de surchauffe avec le moteur de Pietro. Maintenant, nous regardons vers 2021, et nous allons essayer faire de son mieux pour sortir de cette situation compliquée dans laquelle nous nous trouvons. Tout le monde va tout donner et je suis sûr que nous réussirons. ”

