Magnussen: “Aujourd’hui ça n’a pas d’importance, j’allais quand même partir de la dernière position”

Fittipaldi: “Je suis content du pas en avant que j’ai fait aujourd’hui”

Haas n’a pas réussi à atteindre la Q2 lors des qualifications finales de la saison. Kevin Magnussen a connu un samedi sans importance, au cours duquel il savait que son changement de composant moteur allait le reléguer à la dernière position de départ demain. De son côté, Pietro Fittipaldi estime avoir fait un pas en avant ce week-end et c’est une excellente nouvelle pour lui pour demain.



Kevin Magnussen (17e, commencera le 19e):

“La voiture a bien fonctionné, mais je n’ai pas eu ma meilleure qualification. J’aurais dû faire mieux, car sur mon dernier tour j’avais un sillage. Ce n’était pas une belle journée, mais ce n’est pas grave non plus, puisque j’allais partir du dernier. position égale “.

“C’est toujours bon de conduire une voiture de Formule 1, surtout en qualifications. De plus, notre voiture a été bonne ce week-end, donc j’ai hâte de participer à la course maintenant. Ce sera difficile de bien faire les choses, car nous allons partir derniers. mais j’espère m’amuser lors de ma dernière course avec l’équipe. ”

Pietro Fittipaldi (19e, 17e commenceront):

“Nous avons fait quelques changements après la FP1 et les ingénieurs ont fait un excellent travail. Je me sentais bien avec la voiture en qualifications et j’étais un dixième de seconde derrière Kevin dans le premier tour. Nous pensions pouvoir en faire trois. tentatives, mais j’ai perdu du temps à la pesée de la FIA. ”

“La deuxième tentative n’a pas été aussi bonne, car j’avais du trafic dans le dernier secteur. De plus, Latifi a filé à la sortie du dernier virage. Après tout, je me sentais compétitif et c’est quelque chose d’important pour moi. Je suis heureux du pas en avant que j’ai fait aujourd’hui. ”

Guenther Steiner, chef d’équipe:

“Encore une fois sans surprise lors des qualifications aujourd’hui. De toute évidence, nous ne sommes pas satisfaits de la position dans laquelle nous nous trouvons. Si nous nous concentrons sur le côté positif, Pietro a réalisé une bonne Q1 et s’est senti bien et a même pu être très proche de Kevin lors de son premier tour. Bien sûr, nous savions que la qualification de Kevin importait peu car il allait partir dernier après la pénalité de changement de composant. ”

“Le résultat d’aujourd’hui résume notre saison, mais aucun membre de l’équipe n’a cessé de travailler. Demain, nous continuerons le travail acharné et nous espérons avoir de la chance pour terminer l’année.”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard