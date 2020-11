Grosjean: “Je veux finir mon temps avec Haas de la meilleure façon possible”

Magnussen: “Il n’est pas facile du tout de toucher la clé de voiture pendant les GP de nuit”

Haas affronte la première course de ce quatrième et dernier triplé qui mettra fin à la saison 2020 de Formule 1, ce qui a été très décevant pour eux. Les Américains arrivent sur un circuit où ils ont obtenu de bons résultats par le passé, mais taper sur la touche de leur VF-20 pour trouver le rythme optimal ne sera pas facile.



Romain Grosjean (18e de la Coupe du monde):

“La Turquie était un défi, car nous ne nous attendions pas à ce que cela se produise, mais nous avons tous fait ce que nous pouvions. Je pense que j’aurais aimé plus courir sur l’asphalte traditionnel. D’un autre côté, je pense que Bahreïn est un circuit très amusant où il y a du bon Racing. Il a un asphalte abrasif, donc la stratégie est généralement la clé. La traction dans les virages à basse vitesse est très importante, car vous le faites bien, vous ne portez pas les pneus excessivement. ”

“Les courses nocturnes sont très bonnes, même s’il faut mentionner que si la plupart des courses étaient de nuit, ce ne serait pas amusant. Pour le moment, les quelques courses nocturnes que nous avons me plaisent beaucoup, car ça change les choses à un certain moment Tout cela aide, car dans ces endroits il fait très chaud pendant la journée, et du moins la nuit quand le soleil se couche, toutes les équipes travaillent plus confortablement. Je pense que c’est bien pour la Formule 1 d’avoir quelques courses la nuit. “.

“Je pense que la première fois que j’ai couru de nuit, c’était au Grand Prix de Singapour. La plus grande surprise que j’ai eue a été que la visibilité était très bonne, loin de cela s’est avéré être un problème. Nous attendons tous avec impatience ces courses, nous allons allez-y et terminez mon séjour à Haas de la meilleure façon possible. ”

Kevin Magnussen (19e à la Coupe du monde):

“Je pense que le GP de Turquie était plus intéressant en raison du manque d’adhérence et des conditions difficiles que nous avons dû affronter, en particulier une équipe comme nous. Nous avions l’une des voitures les plus lentes sur la grille, donc les pilotes pouvaient C’était dur, mais j’aimais ça et nous avions une bonne opportunité. Finalement, nous n’avons pas pu en profiter, mais ce n’était pas par manque de rythme, je pense que nous avions le rythme, puisque dans ces conditions la grille était encore plus égale ” .

“Je ne pense pas que pour ce circuit, il faut beaucoup changer la voiture par rapport aux autres. Il faut une bonne traction et aussi un bon train avant. C’est un circuit difficile pour les pneus, et en course, il faut bien les gérer, en particulier les arrières. classement J’ai réalisé deux Top 6 consécutifs grâce à une voiture bien équilibrée ».

“Le point culminant de ces courses de nuit est que nous aurons deux des trois séances d’essais libres pendant la journée. Les voitures et les pneus se comportent différemment pendant la journée par rapport à la nuit. Les week-ends ne sont pas du tout faciles, et surtout il faut avoir un bon FP2, la seule séance d’essais est la nuit. Il faut aussi ignorer légèrement ce qui se passe en FP3. De plus, à mon avis, les circuits sont meilleurs la nuit que le jour. ”

Guenther Steiner, chef d’équipe:

“Le GP de Turquie a été l’une de ces courses où vous n’avez pas d’autre choix que de gérer les conditions. Les organisateurs ont fait de leur mieux et nous ne pouvons pas leur en vouloir, tout était contre eux. Il semble que lorsqu’ils sont revenus En asphaltant la piste, il a plu et ils ne pouvaient pas faire rouler les voitures. La même chose s’est produite le week-end, et ce n’était pas seulement la piste glissante, mais il a commencé à pleuvoir et tout s’est aggravé. Nous pouvons continuer, nous n’avons pas obtenu un mauvais résultat Et je pense même que la course était plutôt bonne. ”

“Je ne pense pas que le timing de cette épreuve ait quoi que ce soit à voir avec les bons résultats que nous avons obtenus. Je pense que le circuit de Bahreïn s’est toujours bien adapté à notre voiture, au moins de 2016 à 2018. Je pense que nous sommes en place. au bon moment dans ces courses. Nous ne faisons pas de magie pour être plus rapide ici, et tout ce que je peux dire, c’est que la même chose se reproduira cette année. ”

«J’aime le fait que la Formule 1 fasse des choses différentes et je pense que courir avec deux configurations différentes est un nouveau défi pour tout le monde, car nous ne répétons pas la même chose deux fois. Je soutiens qu’il y a deux types de circuits en un, et nous verrons ce que cela nous apporte. Quand les choses ne vont pas bien, je ne suis généralement pas de ceux qui veulent refaire la même chose pour se débarrasser du mauvais goût dans nos bouches. J’attends cet événement avec impatience ».

