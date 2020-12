Fittipaldi: “Après la sanction, ma seule mission était d’aider Kevin autant que possible avec des glissades”

Magnussen: “Nous sommes sur le point d’entrer en Q2”

Haas a de nouveau été laissé de côté en Q1 avec les deux voitures. C’est une fin de saison très difficile pour eux, qui voient à quel point leur mission d’ajouter encore des points dans ces dernières courses se complique après un nouveau classement pour l’oubli. Kevin Magnussen est resté aux portes de la Q2 et Pietro Fittipaldi a connu un samedi sans importance lors de son premier GP de Formule 1, dans lequel il savait déjà qu’il partirait hier matin après avoir changé des composants de son moteur.



Pietro Fittipaldi (20e):

«C’était ma première qualification en Formule 1, et j’avais hâte d’y être. J’ai toujours aimé les qualifications, c’est le mieux qu’une voiture puisse faire avec des pneus neufs, on se pousse toujours à la limite. Nous savions que nous allions être pénalisés pour avoir changé de composant. moteur et donc l’objectif était d’aider le plus possible Kevin, en lui donnant des selles dans les lignes droites. ”

«Ensuite, j’ai eu l’opportunité de faire mon tour le plus rapide, mais à cause de la stratégie, j’ai souffert pour le faire, mais c’est finalement le meilleur pour l’équipe. C’était ma première qualification, c’était une bonne expérience et maintenant Je suis concentré sur la course. ”

Kevin Magnussen (16e):

“Nous sommes sur le point d’entrer en Q2. Je pense que nous avons terminé juste derrière un Red Bull, et c’est la première fois cette année que nous sommes restés près d’une de ces voitures. Nous avons tout donné. La 16e est le maximum auquel nous pouvons aspirer. dans les dernières courses “.

«Nous verrons ce que nous pouvons faire demain, cela peut être fou avec les drapeaux bleus. Dépasser semble facile, et beaucoup de choses peuvent arriver. Nous serons prêts comme toujours et il sera essentiel d’être à l’écart des problèmes et de ne pas recevoir de pénalités pour les drapeaux bleus. Il y aura beaucoup de temps pour le tour. Je pense qu’il y aura des pilotes qui feront même trois arrêts demain, ce qui peut rendre la course encore plus intéressante. ”

Guenther Steiner, chef d’équipe:

“En qualifications, je pense que nous avons fait de notre mieux grâce au travail d’équipe. Pietro a mis de côté ses meilleurs tours pour aider Kevin à entrer en Q2, et il l’a raté très peu. Nous avons essayé de travailler en équipe. car Pietro allait tomber au bas de la grille après avoir changé les composants du moteur. Il était doué pour aider Kevin. Nous savions que son résultat aujourd’hui importerait peu, car il allait probablement commencer Dernière course de demain. Bien sûr, nous devons le remercier pour son travail et lui et Kevin regardent déjà vers la course et les opportunités qui pourraient se présenter à eux.

