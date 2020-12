Fittipaldi monte dans la voiture de Grosjean

Magnussen, préoccupé par le manque de rythme

Pietro Fittipaldi est monté dans la voiture de Romain Grosjean ce vendredi, cinq jours après l’accident du pilote français à Sakhir. Le Brésilien est passé de moins en plus, et à part un blocage de pneu lors de la première séance, il a sauvé la mise avec solvabilité. Kevin Magnussen note que l’équipe n’a pas de rythme.



Pietro Fittipaldi (19e / 18e):

«Ce fut une journée fantastique et passionnante. Cela fait un an que je n’ai pas monté dans une Formule 1 et huit mois depuis ma dernière fois en voiture sur une piste. Je suis allé étape par étape. J’ai gardé le rythme. Concentration et je suis resté calme. Je termine la journée très heureux. L’équipe m’a aidé pour tout, les ingénieurs ont fait un excellent travail en m’expliquant les choses et les mécaniciens ont également fait un travail fantastique. Le seul problème était en FP1 , quand j’ai bloqué les pneus et les ai endommagés. Je ne pouvais plus rouler. Je suis resté calme et en FP2 j’ai suivi le programme de travail. Demain, je ferai un pas de plus et augmenterai le volume petit à petit, et j’appuierai quand le qualifications et course “.

Kevin Magnussen (17e / 14e):

“C’est un circuit très court avec beaucoup de trafic. Il est également très étroit, très cahoteux. C’est un défi. Malheureusement, nous n’avons pas été assez rapides, tant sur le circuit conventionnel que sur celui-ci. Nous avons aussi du travail à faire dans nos réglages. Non Nous sommes juste lents dans les lignes droites, nous devons aussi nous améliorer dans les virages. Nous devons y arriver. Je pense que Pietro a fait du très bon travail. Monter dans une voiture avec quelques jours à perdre sans pouvoir s’entraîner est un défi. Il a pris de la vitesse très bientôt et il l’apprécie. ”

Guenther Steiner, chef d’équipe:

“Les deux séances se sont bien déroulées. En FP1, Pietro a raté quelques tours parce qu’il a bloqué les pneus et n’a pas pu continuer. FP2 était bon. Pour Pietro, le plus important était d’accumuler des tours. Je pense qu’il l’a fait. il a bien fait en FP 2. J’espère qu’il n’est pas trop épuisé par les exigences physiques de la voiture. Kevin a également fait du bon travail, il était bon. Maintenant, nous allons nous préparer pour demain. ”

