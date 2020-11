Grosjean: “Ça va être un circuit exceptionnel”

Magnussen: “Je veux vraiment aller sur un autre nouveau circuit”

L’équipe Haas vient au Grand Prix de Turquie dans l’espoir de profiter de la situation d’être un «nouveau» circuit pour la majorité des pilotes de Formule 1 et ainsi pouvoir marquer des points. Bien sûr, Kevin Magnussen n’a pas couru à Istanbul et Romain Grosjean ne l’a fait qu’en GP2. Malgré cela, les pilotes veulent jouer un bon rôle dans cette quatorzième manche de la saison.



Romain Grosjean (18e de la Coupe du monde):

“Je pense que ce sera un circuit exceptionnel, un autre très bon. Il est très rapide, il y a des hauts et des bas, différents pianos et, encore une fois, il a tout ce dont vous avez besoin. Il y a des courbes à basse vitesse dans la dernière section du circuit. pour un bon dépassement. Je pense que ça va être un très bon week-end. ”

Kevin Magnussen (19e à la Coupe du monde):

“Je veux vraiment aller sur un autre nouveau circuit. Istanbul est l’un des nouveaux circuits qui semble assez intéressant. Il y a des virages à grande vitesse, j’espère qu’avec ces voitures, ils seront facilement en profondeur. Cependant, ça a l’air super d’après ce que j’ai. Je pense que c’est agréable de voir autant de choses que possible dans les vidéos “à bord” des courses précédentes, mais au final, on apprend beaucoup plus quand on va conduire soi-même. ”

Guenther Steiner, chef d’équipe:

“Comme dans les autres courses, nos pilotes n’ont pas été – sur le circuit -. Nous avons essayé de faire de notre mieux et jusqu’à présent nous n’avons pas mal fait. Évidemment, Imola n’a pas très bien marché pour nous, mais je ne l’attribuerais pas à notre ignorance. nous faisions parce que c’était une nouvelle piste, c’était juste les circonstances. Je pense que c’est une belle expérience pour l’équipe d’aller dans un nouvel endroit, c’est une expérience formidable pour les pilotes. Dans la position dans laquelle nous sommes maintenant, nous allons essayer de faire de notre mieux et j’espère revenir à la maison avec quelques points. ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard