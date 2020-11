Grosjean: “C’était une course difficile”

Magnussen: “Nous avions une très bonne vitesse dans la voiture”

L’équipe Haas a de nouveau connu un dimanche décevant au GP de F1 de Turquie 2020. Leurs deux voitures ont dû abandonner la course, mais dans le cas de Kevin Magnussen, c’est très douloureux, car il était en mesure de se battre pour des points et ils ont gaspillé l’occasion d’un mauvais arrêt au stand. Guenther Steiner souligne que ce type de chose doit être résolu pour l’avenir.



Romain Grosjean (RET):

«C’était une course difficile comme on s’y attendait, c’était très glissant. Nous avons souffert tout le week-end pour générer de la température dans les pneus. Je ne me sentais pas très à l’aise dans la voiture, ou du moins je ne pouvais pas pousser comme je le voulais. Nicholas (Latifi) a Je me suis écrasé, ce qui a gravement endommagé mon fond plat. Nous avons abandonné la voiture peu de temps après. Nous avions du mal dans ces conditions dès le départ, donc ça allait toujours être une course difficile. Avec des conditions mitigées, peut-être aurions-nous pu faire quelque chose, mais dans une course purement humide, c’était plus difficile. ”

Kevin Magnussen (RET):

«La course s’était très bien déroulée. Les pneus étaient usés jusqu’à la carcasse et lorsque nous avons atteint ce point, nous étions très forts. Je pense qu’aujourd’hui nous nous sommes coûtés quelques points. Je suppose qu’un pneu n’était pas en place à l’arrêt au stand. J’ai dû arrêter la voiture et me faire pousser. J’ai perdu deux tours et c’est tout. Nous avions une très bonne vitesse dans la voiture, donc encore une fois c’est très triste d’avoir perdu une opportunité de points. ”

Guenther Steiner, chef d’équipe:

“La course allait dans le bon sens, du moins pour Kevin (Magnussen). Nous étions solidement dans le top dix, mais ensuite nous avons encore fait un mauvais arrêt au stand. Cela nous a fait sortir des points. De là, non Nous pouvions faire beaucoup. C’était une course très intéressante et passionnante, mais nous n’en faisions pas partie pour marquer des points. Il n’y a personne d’autre à blâmer que nous-mêmes. Nous devons résoudre ce problème à l’avenir. ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard