Grosjean: “Je n’ai pas bien conduit et j’étais hors du jeu”

Magnussen: “Avec un double drapeau jaune, vous devez abandonner, pas seulement lever le pied”

Haas n’a pas pu profiter de la pluie pour marquer un bon résultat en qualification pour le GP de Turquie. Romain Grosjean a été laissé de côté tôt après s’être retrouvé coincé dans le gravier et Kevin Magnussen était sur le point d’entrer en Q2. Le Danois est parti très agacé par le fait que tous les pilotes ont amélioré leur tour avec des doubles drapeaux jaunes, ce sur quoi les commissaires sont en train d’enquêter.



Romain Grosjean (19e, 18e commenceront):

“En général, je pense que je n’ai pas bien conduit. Lors de mon premier tour, j’ai fait du bon travail et je pense que le drapeau rouge en Q1 était le plus approprié, les voitures ne pouvaient pas être contrôlées. Le tour de départ de ma dernière tentative C’était mieux, j’avais un rythme et j’ai appuyé sur la ligne droite, mais finalement j’ai bloqué dans le premier virage et je suis sorti. Je suis resté coincé, je n’ai pas pu sortir la voiture, donc c’était fini pour moi. ”

Kevin Magnussen (16e, commencera le 15):

«Il y avait un drapeau jaune dans le dernier tour et tout le monde a amélioré son temps. J’ai interrompu le tour, mais le reste semblait s’améliorer. Je suis arrivé à la septième place mais quand le temps était écoulé, j’étais absent. J’ai respecté les règles, il faut abandonner le tour et pas seulement lever, il y avait un double drapeau jaune. Je suis très en colère contre ça, tout le monde s’est amélioré et j’ai été exclu. ”

Guenther Steiner, chef d’équipe:

“Il semblait que nous pourrions avoir un bon classement mais finalement nous nous sommes retrouvés dans un mauvais endroit à un mauvais moment avec les drapeaux jaunes de Q1. C’est ce que c’est, mais pour demain ils prédisent plus de pluie, donc beaucoup peut se passer, comme ils l’ont fait. après-demain. Félicitations à Racing Point pour sa pole position et sa troisième place. Peut-être que demain, la chance sera de notre côté. ”

