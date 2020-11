Grosjean: “Je ne sais pas si nous allons encore frapper des pneus durs ce week-end.”

Magnussen: “Je n’ai jamais couru avec une adhérence aussi faible dans des conditions sèches”

Aucun pilote Haas n’a excellé dans les conditions de faible adhérence que nous avons vues aujourd’hui à Istanbul Park. Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont pris les dernières positions mais espèrent aller mieux demain quand les choses vont bon train. Les deux espèrent profiter des opportunités qui se présentent à eux un samedi qui semble très compliqué pour tout le monde.



Romain Grosjean (14e / 18e):

«C’était glissant, mais nous nous attendions à quelque chose comme ça avec le nouvel asphalte. Nous avons souffert avec les pneus et avec le plus dur, j’étais jusqu’à cinq secondes plus lent que Kevin avec des médiums, je ne sais pas si nous les toucherons à nouveau pour le reste de la fin de Le circuit s’est amélioré, mais il n’y a qu’une seule ligne de course, donc les dépassements ne seront pas faciles, si vous sortez de la ligne, l’adhérence sera très mauvaise, comme ce matin. Peut-être qu’il pourrait pleuvoir demain, Même la piste peut être pire demain matin qu’aujourd’hui, mais nous le découvrirons. C’est compliqué, mais quelle équipe comme Haas peut avoir plus d’opportunités ce week-end. Nous allons tout essayer et profiter de notre expérience. » .

Kevin Magnussen (17e / 19e):

«Les conditions ont été extrêmes ce matin, je n’ai jamais ressenti si peu d’adhérence sur sol sec. C’était fou, mais c’était bien d’avoir cette expérience, et encore plus quand c’est la même chose pour tout le monde. Cela a été un nouveau défi et pour le Sauf que l’adhérence a augmenté au fil de la journée, la piste a été nettoyée avec du caoutchouc et tout s’est amélioré. ”

“Bien sûr, nous pensons que ce sera une course difficile, avec peu d’adhérence et pas de catégories de soutien. Si vous sortez de la ligne pour dépasser, cela peut être le chaos, surtout en 12, car si vous bloquez un peu, vous pouvez aller longtemps pour beaucoup. mètres, c’est comme si vous rouliez sur la glace. Il faudra être très précis. ”

Guenther Steiner, chef d’équipe:

«C’était une journée très étrange pour tout le monde, avec la piste très glissante, quelque chose de très inhabituel même lors des séances d’essais libres. En partie, il est entendu que nous n’avons pas couru depuis longtemps, et les pneus Pirelli ne sont pas les plus adaptés à une épreuve aussi froide. Nous devons appliquer demain tout ce que nous avons appris aujourd’hui. Il peut y avoir de la pluie et cela pourrait rendre tout plus difficile, mais les défis sont des opportunités pour nous, nous espérons pouvoir en profiter ».

