Magnussen: “Le rythme était très bon en fait, meilleur que prévu”

Grosjean: “On a beaucoup perdu dans les lignes droites, j’ai beaucoup souffert à cause de ça”

Un autre week-end à oublier pour Haas. Ceux de Kannapolis comptent les jours pour terminer la saison et faire une table rase pour 2021. Romain Grosjean a terminé 14e du Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola, tandis que Kevin Magnussen a dû partir après avoir ressenti des maux de tête causés par un problème de changement de vitesse.



Kevin Magnussen (RET):

«Nous avons eu un problème avec la boîte de vitesses depuis hier en qualifications. Il est revenu en course, dès le premier tour, il y a eu comme un gros coup à chaque passage à la vitesse supérieure. Il va bien pendant quelques tours mais votre tête bouge beaucoup. Vers la fin, j’ai eu un énorme mal de tête et je l’ai dit à l’équipe. Je pense qu’ils pensaient qu’il n’y avait rien pour quoi se battre, alors ils m’ont arrêté. ”

“J’ai tourné au départ et c’était la fin. J’ai perdu beaucoup de temps pour me remettre sur la bonne voie. Le rythme était vraiment bon en fait, meilleur que ce à quoi nous nous attendions, même avec les problèmes de montée qui nous ont coûté une demi-seconde par seconde. revenir”.

Romain Grosjean (12ème):

“Nous avons essayé, nous avons poussé fort cet après-midi. Je pensais que nous pourrions avoir une petite chance derrière la voiture de sécurité, mais nous avons beaucoup perdu dans les lignes droites, j’en ai beaucoup souffert. C’est une bonne piste, nous nous sommes amusés, mais nous avons déjà le vue fixée sur le prochain “.

Guenther Steiner, chef d’équipe:

“Un dimanche après-midi un peu frustrant, rien ne va pour nous pour le moment, pas seulement maintenant, mais depuis un certain temps. Kevin est entré en collision avec Sebastian Vettel au virage 7 et l’a envoyé dans un endroit où il n’y avait rien à faire. Puis il s’est réengagé. Mais il a de nouveau eu le problème de boîte de vitesses d’hier en qualifications, ce que nous n’avons pas pu résoudre car la FIA ne nous a pas permis de changer de capteur sans pénaliser. ”

“Romain a traversé des embouteillages après avoir quitté et a eu des problèmes avec d’autres voitures. Nous avons essayé différentes stratégies, nous avons joué, mais nous n’avons pas pu en obtenir plus car tout s’est passé très rapidement. Au final, c’était un après-midi long et frustrant. Il reste encore quatre courses. plus, donc quatre chances de marquer des points. ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard