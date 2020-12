Schumacher a bouclé 125 tours sans chercher un temps compétitif

Komatsu souligne que ce fut une “très bonne” journée avec de nombreux tests

Le directeur de l’ingénierie de Haas, Ayao Komatsu, a fait l’éloge de Mick Schumacher. Le champion de Formule 2 a bouclé la journée test à Abu Dhabi avec 125 tours à l’arrière de la VF-20 sans chercher des temps compétitifs, avec l’adaptation comme objectif, dans ce que l’équipe a qualifié de “très bonne” journée.



Ce n’était pas la première fois que Mick Schumacher entrait dans une Formule 1, et ce n’était pas sa première fois avec le VF-20, depuis qu’il avait terminé la première séance d’essais libres du dernier GP d’Abu Dhabi. L’Allemand faisait cependant face à sa première journée complète d’essais avec l’équipe pour laquelle il courra l’année prochaine.

Il est vrai que le champion FIA de Formule 2 récemment couronné à Sakhir était le dernier des feuilles de temps, avec un record de 1’39”947 sur le pneu le plus mou – C5 – mais l’équipe assure qu’ils ont allé chercher des temps, bien au contraire: l’objectif était de faire de longues courses avec des pneus différents.

Ils ont largement atteint cet objectif et c’est pour cette raison que le directeur technique de l’équipe souligne que la journée a été satisfaisante. Surtout, l’ingénieur de l’équipe américaine met en avant le large éventail de possibilités qu’ils ont su offrir à Mick pour faire son adaptation au plus vite.

«Aujourd’hui, c’était évidemment la première journée complète où Mick était dans la voiture. Nous nous sommes concentrés sur sa compréhension de la voiture, puis sur l’ajustement de l’équilibre de la voiture en fonction de lui-même et de faire ressortir le meilleur de lui-même. Nous ne nous sommes pas concentrés sur la performance. à un tour ou quelque chose comme ça, nous voulions juste qu’il comprenne certaines choses, comme les différentes charges de carburant », a commenté Komatsu à propos de Schumacher.

“Nous nous sommes également concentrés sur la gestion des pneus à forte consommation de carburant. Il a été bon pour Mick de faire l’expérience des longs trajets, à la fois dans des températures de piste chaudes et quand il faisait le plus froid. Nous avons utilisé les pneus C4 et C5 sur Il faisait de nombreux ajustements lui-même et utilisait les outils dont il disposait », a-t-il ajouté.

«C’était une très bonne journée. Il a bouclé 125 tours et sa condition physique n’a pas du tout été un problème. Il a parfaitement compris le programme et ce que nous voulions accomplir aujourd’hui. Dans l’ensemble, nous sommes très heureux. Son attitude a été excellente, envers le Il en était de même pour leur compréhension du programme et de la voiture. Le travail avec les ingénieurs pour améliorer la gestion de leurs pneus a été excellent, ils étaient très heureux », a conclu Komatsu.

