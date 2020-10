L’équipe américaine Haas a annoncé qu’elle abandonnerait Romain Grosjean et Kevin Magnussen en tant que pilotes partants de l’équipe à la fin de cette saison. Avec cette confirmation, deux places importantes sont disponibles en F1.

Le Français Grosjean fait partie de l’équipe depuis 2016, tandis que le Danois Magnussen l’a rejoint un an plus tard. Malgré tant d’incidents et d’inconvénients, cette gamme de pilotes est la même depuis quatre ans, tout comme Mercedes avec Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

“Je tiens à remercier Romain et Kevin pour leur travail acharné et leur engagement au sein du Haas F1 Team au cours des dernières saisons”, a commenté Guenther Steiner, directeur de Haas F1 Team.

“Romain était un élément fondamental de notre base, car nous voulions avoir un pilote avec de la vitesse et de l’expérience. Ses résultats début 2016 ont été une belle récompense, non seulement pour son propre talent, mais aussi pour le grand effort que l’équipe y a mis. avait mis en place pour être sur la grille cette saison.

Lorsque Kevin a rejoint une saison plus tard, nous avons assisté à un retour immédiat avec les deux voitures marquant des points et bien sûr notre premier double point d’arrivée à Monaco cette année-là. Nous avons beaucoup de bons souvenirs ensemble, en particulier notre saison 2018 où nous avons terminé cinquième du classement en seulement notre troisième saison. Romain et Kevin ont joué un rôle important dans ce succès.

Bien sûr, il reste encore de nombreuses courses à franchir pour la saison 2020. Cela a été une année difficile, sans aucun doute à ce sujet, mais les deux pilotes ont tout donné au volant du VF-20. Nous apprécions leurs contributions et leur expérience pour continuer à propulser l’équipe vers le Grand Prix d’Abu Dhabi en décembre », a conclu le manager autrichien.

Après cette annonce, la possibilité pour plusieurs pilotes d’occuper ces sièges est ouverte, parmi lesquels les expérimentés Sergio Pérez et Nico Hülkenberg. Rejoignant également les jeunes de Formule 2, Mick Schumacher, Callum Illot, Robert Shwartzman et Nikita Mazepin.