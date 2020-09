Date publiée: 1 septembre 2020

Guenther Steiner estime que le «bon travail» que Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont accompli pour Haas pendant quatre ans joue en leur faveur pour rester dans l’équipe.

Haas a admis que toutes les options étaient ouvertes pour la gamme de pilotes de l’année prochaine – d’aucun changement, à une extrémité du spectre, à deux recrues à l’autre extrême.

Parmi ceux qui sont liés aux sièges Haas, il y a Nico Hulkenberg, dont les seules apparitions en F1 cette saison ont été à Silverstone pour remplacer Sergio Perez après avoir contracté COVID-19, et un trio de pilotes Ferrari Academy actuellement en F2.

Il s’agit du leader du championnat F2 Robert Shwartzman de Russie, du Britannique Callum Ilott et de l’Allemand Mick Schumacher, fils de Michael.

Tous les quatre, y compris Hulkenberg, ont également été mentionnés comme candidats possibles pour Alfa Romeo qui, comme Haas, est équipée de moteurs Ferrari. Les pilotes d’Alfa Romeo sont actuellement Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi.

Grosjean et Magnussen sont en partenariat chez Haas depuis 2017 et le Français il y a un an de plus, depuis que l’équipe est entrée pour la première fois en F1, Steiner admettant que leur longévité est un point positif dans les discussions sur leur avenir.

«Je pense que leurs points forts sont qu’ils sont tous deux des pilotes expérimentés maintenant», a déclaré Steiner. «Ils sont tous les deux avec nous depuis longtemps, Romain même un an de plus que Kevin et au final ils ont fait du bon travail pour nous – mais parfois il faut changer.

«Mais nous ne savons pas. Je ne dis pas que nous les changeons. Je ne sais tout simplement pas ce que nous allons faire. Je n’y pense pas beaucoup pour le moment. »

La clé, semble-t-il, de la décision sera la présence du propriétaire de l’équipe Gene Haas lors d’un prochain Grand Prix lorsque Steiner pourra discuter des pilotes pour 2021.

«J’espère que Gene participera à certaines des prochaines courses, puis je pourrai m’asseoir avec lui et discuter de nos pilotes ou de ce qu’il fera pour l’avenir, dans quelle direction nous allons», a ajouté Steiner.

«Bien sûr, Gene aura ses idées et nous mettrons tout en place et trouverons une solution.»

Avant le Grand Prix de Belgique, Steiner avait également déclaré: «Je veux l’apport de Gene sur les pilotes mais pour le moment, tout est sur la table – si vous voulez le siège, vous pouvez en faire la demande! Tout est possible dans le moment.

