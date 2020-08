Le vent de la saison 2000 semble tourner alors que la voiture arrive à Spa-Francorchamps pour la 13e manche.

Mika Hakkinen de McLaren avait profité d’une série de départs à la retraite pour Michael Schumacher, qui n’avait pas gagné depuis le Grand Prix du Canada. Hakkinen avait pris la tête du championnat, à deux points d’avance sur la Ferrari de Schumacher, la deuxième McLaren de David Coulthard étant toujours très présente.

Bien que le combat pour le titre ait été passionnant et qu’il y ait eu un certain nombre de courses agréables et intéressantes, beaucoup avaient envie d’une bagarre entre Hakkinen et Schumacher. Tout a changé en Belgique, le circuit de Spa servant une autre course classique.

Le rendez-vous lui-même était en quelque sorte dans l’ombre, ayant été omis du calendrier provisoire de 2001 en raison de la position ferme du pays sur la publicité du tabac. Sa place a finalement été rétablie pour la saison suivante, mais le simple fait qu’elle ait jamais été mise en doute était une indication déprimante sur les priorités de la F1.

2000 Grand Prix de Belgique de qualification

Button surpris avec la troisième place sur la grille Dans des conditions chaudes et sèches, Hakkinen et Coulthard donnent le rythme des essais. Schumacher a bien couru, mais huit dixièmes de seconde à la dérive de Coulthard vendredi. Les performances de la recrue Jenson Button dans la Williams ont continué d’attirer l’attention – il était le deuxième plus rapide lors de la dernière séance d’entraînement. Le drame s’est principalement limité au paddock de la Porsche Supercup qui a dû abandonner son week-end après les essais en raison de soucis concernant ses pneus Pirelli.

Le temps s’est tenu pour les qualifications où Hakkinen a remporté une cinquième pole de la saison en sept dixièmes de seconde d’avance sur Jarno Trulli, qui a poursuivi la tradition jordanienne de bonnes performances à Spa. Button s’est qualifié troisième de la Williams, poursuivant son excellent week-end et reléguant le principal rival du titre de Hakkinen, Schumacher, à la quatrième place, presque une seconde à la dérive.

Coulthard n’était que cinquième, le pilote McLaren frustré car il pensait qu’il aurait pu aller plus vite, tandis que Ralf Schumacher a complété le top six dans la deuxième Williams. Rubens Barrichello, qui avait débuté en pole pour Jordan six ans plus tôt, ne pouvait réussir que 10e. Jos Verstappen, profitant de ce qui se rapproche le plus d’un grand prix à domicile, s’est classé 18e devant les deux Minardis.

GridPositionDriverTeamTime1Mika HakkinenMcLaren1’50.6462Jarno TrulliJordan1’51.4193Jenson ButtonWilliams1’51.4444Michael SchumacherFerrari1’51.5525David CoulthardMcLaren1’51.5876Ralf SchumacherWilliams1’51.7437Jacques VilleneuveBAR1’51.7998Heinz-Harald FrentzenJordan1’51.9269Johnny HerbertJaguar1’52.24210Rubens BarrichelloFerrari1’52.44411Giancarlo FisichellaBenetton1’52.75612Eddie IrvineJaguar1’52.88513 Ricardo ZontaBAR1’53.00214Nick HeidfeldProst1’53.19315Pedro DinizSauber1’53.21116Pedro de la RosaFlèches1’53.23717Jean AlesiProst1’53.30918Mika SaloSauber1’53.357.4019Alexander Wurz53’Benetton54.41’Alexander Wurz53’Alexander Wurz53’Benetton54.41’Alexander Wurz53’Alexander Wurz53’Benetton54.41’Alexander Wurz53’Alexander Wurz53’Benetton54.41’Alexander Wurz53’Alexander Wurz53’Mardi 541’MardiBin1’03’nr53

Grand Prix de Belgique 2000

À la manière caractéristique de Spa, dimanche a produit un changement total dans le temps. Une forte pluie a accueilli les pilotes pour la séance d’échauffement avant la course. Giancarlo Fisichella a eu un gros shunt à Stavelot, inversant son Benetton et le forçant à démarrer dans la voiture de secours.

Schumacher a dépassé Trulli, qui a ensuite été filé par Button Au moment de la course, la pluie s’était arrêtée mais la piste était encore humide. Cela a incité la décision de dix nouvelles de commencer la course derrière la voiture de sécurité, les organisateurs soucieux d’éviter une répétition du carnage qui a eu lieu deux ans plus tôt.

Après un seul tour, la Safety Car a relâché Hakkinen et le reste du peloton. Tous ont choisi de démarrer avec des pneus pluie, à l’exception de Pedro Diniz. La décision majoritaire a été confirmée lorsque le pilote Sauber a filé derrière la voiture de sécurité et a chuté à l’arrière du terrain.

Alors que le peloton explorait les conditions difficiles, Barrichello a profité d’une erreur d’Herbert pour se classer neuvième. Hakkinen a commencé à étirer son avance tandis que Button faisait pression sur Trulli. Malheureusement pour le pilote Williams, une tentative de passer le Jordan à l’arrêt de bus chicane a ouvert la porte à Schumacher pour prendre la troisième place.

Hakkinen était bientôt 10 secondes sur la route du Jourdain. Schumacher a dû trouver un chemin et au début du sixième tour est allé à l’intérieur à l’épingle de La Source pour prendre la deuxième place. Button a essayé de suivre la Ferrari mais a pris contact avec Trulli, forçant la Jordan à la retraite.

Au neuvième tour, avec le séchage de la piste, le peloton a commencé à chercher les pneus rainurés pour temps sec de Bridgestone. Avec la piste dans cet état, Schumacher a excellé et a commencé à réduire l’avance de Hakkinen. Puis au 13e tour, le pilote McLaren a heurté une zone humide à Stavelot et a tourné, donnant la tête à Schumacher.

La Ferrari a commencé à se dégager, menant de 11 secondes à mi-distance, mais d’autres arrêts au stand pour le carburant seraient nécessaires. Une des raisons de la vitesse précoce de Schumacher est devenue claire car il a opposé relativement tôt. Hakkinen a récolté l’avantage de courir quatre tours de plus sur ses derniers kilos de carburant avant de se lancer.

Le contact a mis fin à la journée de Trulli, Ralph Schumacher était désormais troisième devant son coéquipier Button, Williams profitant de l’un de leurs meilleurs week-ends de la saison à ce jour. Coulthard a terminé cinquième avec Frentzen dans le seul restant de la Jordanie sixième.

Une fois les arrêts aux stands terminés, la poursuite était lancée. Hakkinen, qui avait fait plus de concessions à la course par temps sec que Schumacher, a inexorablement dévoré la Ferrari. Schumacher, en difficulté, avec ses pneus cherchait des plaques humides pour les refroidir.

Au 40e tour, Hakkinen a obtenu son premier tir sur Schumacher, le repêchant dans le Kemmel directement dans Les Combes. Schumacher a défendu avec sa vigueur habituelle, le duo se touchant à plus de 320 km / h, causant de légers dommages à l’aileron avant de la McLaren.

Hakkinen n’a pas été découragé, cependant, et comme ils ont frappé le Kemmel directement la prochaine fois, il a essayé à nouveau. Cette fois, ils avaient du trafic sous la forme de Ricardo Zonta. Alors que le pilote du BAR tenait de façon louable son sang-froid et sa ligne, le duo de tête flashait de chaque côté du BAR, Hakkinen s’emparant de la ligne intérieure des Combes et prenant la tête.

Hakkinen a décroché sa quatrième victoire de l’année, ce fut un coup immédiatement emblématique et un coup dur pour Schumacher à la fois en termes de championnat et une victoire en piste pour un pilote souvent considéré comme moins qu’un match pour le formidable engin de course de Schumacher. De retour dans les stands après la course, Hakkinen a fait savoir à Schumacher ce qu’il pensait de son ancien Kemmel dévié en des termes clairs.

Cette décision a scellé la victoire de Hakkinen, qu’il a récolté trois tours plus tard, avec 20 précieux points de championnat. Ralf Schumacher a pris la troisième place, tandis que Coulthard a fait une passe tardive sur Button pour la quatrième, et Frentzen a complété les points.

Ayant bénéficié d’une avance de 21 points au début du championnat, Schumacher devançait désormais Hakkinen par six avec quatre courses à faire. Ce n’était en aucun cas une avance insurmontable, mais l’élan était incontestablement du côté du champion en titre revigoré. Le quatrième rythme pour Coulthard lui a laissé 13 points de retard et maintenant de plus en plus un challenger extérieur.

Résultat du Grand Prix de Belgique 2000

PositionDriverTeamLapsTime / tours / reason1Mika HakkinenMcLaren441: 28’14.4942Michael SchumacherFerrari44 + 1.1043Ralf SchumacherWilliams44 + 38.0964David CoulthardMcLaren44 + ​​43.2815Jenson ButtonWilliams44 + 49.9146Heinz-Harald FrentzenJordan44 + ​​55.9847Jacques VilleneuveBAR44 + 12.3808Johnny HerbertJaguar44 + 27.8089Mika SaloSauber44 + 28.67010Eddie IrvineJaguar44 + 31.55511Pedro DinizSauber44 + 34.12312Ricardo ZontaBAR43 + 1 + 1 lap13Alexander WurzBenetton43 lap14Marc GeneMinardi43 + 1 + 1 lap15Jos VerstappenArrows43 lap16Pedro de la RosaArrows42 + 2 + 2 laps17Gaston MazzacaneMinardi42 laps18Rubens BarrichelloFerrari32Fuel pressure19Jean AlesiProst32Fuel pressure20Nick HeidfeldProst12Engine21Giancarlo FisichellaBenetton8Electrical22Jarno TrulliJordan4Collision

Classement du championnat du Grand Prix de Belgique 2000

La victoire de Hakkinen lui a mis six points d'avance dans le combat pour le titre

