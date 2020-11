Le pilote britannique Lewis Hamilton ne baisse toujours pas la garde. Bien qu’il ait remporté son septième titre, il n’abandonne absolument rien. Après avoir été le plus rapide de l’après-midi, il a répété le résultat de nuit.

Avec un temps de 1: 28.971, le pilote Mercedes a confirmé le sien pour ce week-end à Sakhir. À 0,347 s, Max Verstappen de Red Bull a terminé et à 0,365 s Valtteri Bottas de Mercedes.

Très bon travail du pilote mexicain Sergio Pérez, restant aux premières places, comme lors de la séance précédente. Cette fois, il a terminé quatrième avec le Racing Point RP20, battant Daniel Ricciardo de Renault et Pierre Gasly d’AlphaTauri, qui ont terminé respectivement à 0,06 s et 0,15 s.

La septième place est revenue à Lando Norris de McLaren, suivi par Lando Norris de Racing Point, Daniil Kvyat d’AlphaTauri et Alexander Albon de Red Bull. Ce dernier a eu une grave collision en perdant le contrôle de la RB16 au virage 15. Heureusement, il n’a pas été blessé.

Les pilotes Ferrari Sebastian Vettel et Charles Leclerc ont terminé à la douzième et quatorzième fois, un revers par rapport aux derniers Grands Prix. Entre eux a terminé Carlos Sainz de McLaren.

Les conditions exigeantes de l’asphalte seront essentielles pour les qualifications et la course. La dégradation des pneus est très élevée, surtout avec le composé mou. Deux arrêts dans la course sont une chance assez élevée de courir dimanche.

Il faut également noter que lors de cette session, les prototypes de pneus pour 2021 ont également été testés. Mercedes est l’équipe qui l’a le plus utilisé avec 31 tours entre les deux pilotes.

Cet incident et l’entrée d’un chien sur la piste, ont provoqué deux drapeaux rouges pendant la séance.

Demain à 14h00 Sakhir débutera la troisième et dernière session d'essais libres et plus tard à 17h00 le classement du Grand Prix de Bahreïn

Pos. Driver Team Nac. Time Gap Laps Event 1 L. Hamilton Mercedes GBR 1: 28.971 -.— 28 2 M. Verstappen Red Bull HOL 1: 29.318 +0.347 34 3 V. Bottas Mercedes FIN 1: 29.336 +0.365 30 4 S. Pérez Racing Point MEX 1: 29.403 +0.432 32 5 D. Ricciardo Renault AUS 1: 29.462 +0.491 27 6 P. Gasly AlphaTauri FRA 1: 29.551 +0.580 36 7 L. Norris McLaren GBR 1: 29.841 +0.870 30 8 L. Stroll Racing Point CAN 1: 29.871 +0.900 32 9 D.Kvyat AlphaTauri RUS 1: 29.900 +0.929 34 10 A. Albon Red Bull TAI 1: 30.014 +1.043 17 11 E. Ocon Renault FRA 1: 30.085 +1.114 30 12 S.Vettel Ferrari ALE 1: 30,110 +1,139 35 13 C.Sainz McLaren ESP 1: 30,271 +1,300 33 14 C.Leclerc Ferrari MON 1: 30,407 +1,436 30 15 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1: 30,627 +1,656 33 16 K . Magnussen Haas DIN 1: 30.849 +1.878 27 17 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1: 30.928 +1.957 34 18 N. Lafiti Williams CAN 1: 30.973 +2.002 32 19 R. Grosjean Haas FRA 1: 31.119 +2.148 28 20 G. Russell Williams GBR 1: 31,636 +2,665 29