Hamilton a été isolé par le covid-19 du 30 novembre au 10 décembre

S’assure que vous êtes déterminé à travailler à nouveau pour être à 100%

Lewis Hamilton est revenu à l’entraînement pour se préparer à 2021 et s’est mis à jour sur sa condition physique près de deux semaines après avoir surmonté le covid-19. Le hept-champion reconnaît avoir perdu six kilos ces deux derniers mois, dont deux lors de son isolement lorsqu’il a été infecté.



Mi-décembre, la saison est terminée et il est temps de se préparer pour la prochaine. Avant que les excès de Noël n’arrivent, il est temps d’évaluer comment nous sommes et ce que nous voulons améliorer pour l’année prochaine.

Lewis Hamilton n’a pas terminé la saison de la meilleure des manières. Il a dû être absent du Grand Prix de Sakhir en raison du covid-19 et à son retour à Abu Dhabi, il a reconnu qu’il n’était pas à 100%.

Maintenant, il est retourné au travail et fait le point sur sa condition physique. Le Britannique révèle qu’au cours des deux derniers mois, il a perdu six kilos au total et que quatre d’entre eux ont perdu pendant la période où il a été isolé par le covid-19.

J’ai perdu six kilos au cours des deux derniers mois, dont quatre lorsque je suis tombé malade du covid-19. J’ai perdu beaucoup de muscle », a partagé Hamilton, qui est de retour au gymnase, sur Instagram.

Pour 2021, il a le défi le plus important de tous: surmonter les sept titres de Michael Schumacher et devenir le premier pilote à remporter huit championnats de Formule 1.

Il reconnaît que ce ne sera pas facile à cause du point de départ, mais il est déterminé à y parvenir et à être à nouveau à 100%. “Je pars d’un point bas en force maintenant, ce n’est pas amusant mais je suis déterminé à reprendre des forces et à être à nouveau à 100, sans effort il n’y a pas de récompense!”, A-t-il insisté pour conclure.

Lewis est le seul pilote sur la grille qui n’a toujours pas de contrat pour la saison prochaine. Cependant, votre publication d’aujourd’hui renforce la conviction que vous renouvellerez le plus tôt possible.

