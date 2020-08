Alain Prost pense que Lewis Hamilton est susceptible de remporter les titres de champion du monde de Formule 1 cette année et l’année prochaine, tout en saluant les réalisations du pilote Mercedes au sommet du sport et en rendant un grand hommage à l’équipe Mercedes.

Hamilton est en passe de battre tous les records dans un avenir prévisible, qui devrait égaler les sept titres de F1 de Michael Schumacher d’ici la fin de cette saison, et selon The Professor, rien ne l’empêche d’en ajouter davantage.

Prost a déclaré dans une interview à Press Association: «La façon dont Lewis conduit, la confiance qu’il a dans son équipe Mercedes et le fait que la réglementation va très peu changer en 2021, lui donne une très bonne chance d’être champion du monde. cette année et la suivante. Je ne vois personne le battre.

Outre la demi-douzaine de titres à ce jour sur le CV de travail en cours de Hamilton, notez 88 victoires en Grand Prix et 156 podiums en 256 départs en F1 et, pour ajouter plus de misère à ses rivaux, il s’améliore au fur et à mesure des besoins avec aucun pic en vue.

Prost a poursuivi: «C’est incroyable ce que Lewis a fait, mais vous ne pouvez le faire que si vous avez une longue domination et un engagement à long terme avec une équipe.

«Quand Michael l’a fait, nous pensions tous qu’il ne serait pas possible de battre ses records en raison de la modernité de la Formule 1. Mais nous avons maintenant une période de domination avec Lewis et Mercedes.

«Vous pouvez comparer la domination de Ferrari et Michael et Mercedes et Lewis parce que c’est fondamentalement la même histoire. Vous avez une organisation parfaite avec des personnes clés dans l’équipe et un pilote n ° 1 et n ° 2.

«Psychologiquement, vous avez une situation très stable qui vous met dans une position très forte.

«Parfois, les gens ne réalisent pas ce que fait Lewis parce qu’il a réalisé des tours exceptionnels, mais il ne peut le faire que parce qu’il est à l’aise dans l’équipe, confiant avec l’équipe, et cela peut vous aider à trouver les derniers dixièmes de seconde. . »

La rivalité de Prost avec le regretté Ayrton Senna est une légende, et Hamilton est connu pour être un grand fan du Brésilien et a même modelé ses premiers casques jaunes sur ceux de son héros.

Lorsqu’on lui a demandé comment Lewis se serait comporté contre Ayrton, Prost a osé: «Il y a quelques questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre.

«Est-ce que je connais Lewis? Je connais Lewis depuis l’âge de 13 ans et il a signé avec Ron Dennis chez McLaren, mais je ne le connais pas. Je ne sais pas si quelqu’un le connaît très bien.

«Il est l’un des meilleurs et c’est évident, mais comment juger cette génération de voitures et de pilotes? C’était il y a plus de 30 ans.

«Je me demandais si j’étais à l’époque de Juan Manuel Fangio, aurais-je pu être champion du monde? Étais-je aussi bon que lui? Mais Fangio est un bon exemple. Il a couru pour la première fois en F1 à l’âge de 38 ans.

«Vous pouvez avoir un jugement réaliste sur Fangio, Ayrton et Lewis, mais voudrions-nous que Lewis commence à 38 ans? Pas question, alors parfois il faut accepter qu’on ne peut pas toujours comparer », explique Prost, 65 ans, qui assiste à la F1 en tant qu’ambassadeur de Renault.