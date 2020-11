Le Britannique veut plus de courses comme la Turquie pour prouver sa valeur

Vous pensez avoir gagné le “respect” de vos collègues professionnels

Lewis Hamilton est convaincu qu’avoir une bonne voiture et une bonne équipe sont des facteurs décisifs dans le succès des pilotes de Formule 1. Le Britannique affirme en effet qu’aucun pilote n’a remporté le championnat dans le passé sans une grande voiture.



Hamilton a égalé Michael Schumacher lors du dernier GP de Turquie pour remporter son septième titre, mais il y a toujours ce «runrún» autour de la figure de Lewis pour avoir réalisé six de ses rebondissements avec l’équipe dominante Mercedes.

En ce sens, le pilote Stevenage est franc: aucun pilote dans l’histoire de la Formule 1 n’a réussi à remporter le championnat sans une bonne voiture… et même pas seulement en F1, mais aussi dans d’autres disciplines du sport automobile comme le karting.

“Bien sûr, il faut avoir une bonne équipe et, bien sûr, il faut avoir une super voiture. Aucun pilote n’a remporté le championnat dans le passé sans lui”, a déclaré Hamilton, dans des déclarations recueillies par The Race.

“Tout revient au même, même en karting: il faut avoir le bon équipement. Bien sûr, il faut l’avoir et c’est quelque chose qui sera toujours dans ce sport”, a ajouté le sept fois champion récemment proclamé.

Bien sûr, il souligne que c’est dans les moments difficiles qu’il faut montrer qu’une voiture gagnante ne gagne pas sans un bon pilote aux commandes, et il donne l’exemple du GP de Turquie. De plus, il «demande» plus de courses avec ces conditions pour prouver sa valeur.

“Mais c’est aussi ce que vous faites avec la voiture qui compte vraiment, et j’espère que vous pouvez le voir – à propos du GP de Turquie. Je veux des conditions plus difficiles comme celles-ci: plus il y a d’opportunités comme celle-ci, plus je peux montrer ce que je peux faire. “.

D’autre part, Lewis pense qu’il a gagné le «respect», en particulier parmi ses collègues professionnels. “Ils sauront à quel point c’est difficile – des courses comme la Turquie – et que ce n’est pas une question de voiture”, a conclu Lewis Hamilton.

