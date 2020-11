Le Britannique peut égaler Michael Schumacher ce dimanche

La Mercedes a célébré le retour de la F1 en Turquie

Lewis Hamilton a célébré le retour de la Formule 1 en Turquie avant de prendre part à une course à Istanbul Park qui peut mathématiquement le couronner champion du monde 2020 avec trois épreuves restantes.



Le pilote Mercedes a fait le point sur le retour du Grand Circus à Istanbul et a été ironique à cause de son âge, car cela faisait pratiquement une décennie qu’il n’avait pas couru en Turquie et il est l’un des rares pilotes actifs à l’avoir fait.

“Je n’ai concouru ici que trois fois je pense. Je viens de parler avec Valtteri, qui m’a dit qu’en 2011 – la dernière fois que nous avons couru ici – il était en Formule 3, ce qui m’a fait me sentir très vieux”, a ironisé Hamilton. selon les déclarations publiées sur le site officiel de la Formule 1.

“J’aime retourner en Turquie. Au cours des dernières années, j’ai passé du temps ici et c’est un endroit magnifique. Quand je suis venu pour la F1, je suis juste passé de l’hôtel au circuit et je n’ai pas eu l’occasion de connaître le pays en profondeur. un de mes endroits préférés. Au dessus du circuit, c’est super, donc je suis ravi de revenir. Dommage que ce ne soit pas avec les fans », a-t-il ajouté.

S’il terminait deuxième ou améliorait le résultat de Valtteri Bottas, Hamilton serait proclamé sept fois champion du monde ce dimanche et égalerait Michael Schumacher comme le pilote le plus titré de l’histoire de la Formule 1 dans cette section statistique. Malgré l’ampleur de l’opportunité, le Britannique ne pense pas que ce soit un week-end comme les 14 précédents cette saison.

“Je n’y ai vraiment pas encore pensé. Je n’y pense pas parce que je ne vois pas cela comme une pression supplémentaire pour moi. Ce n’est simplement pas une des choses que j’ai en tête. Tout ce que je veux, c’est gagner la course, comme toujours. Donc Je me suis préparé comme toujours et je sais ce que je peux faire, donc je dois avancer pas à pas. Je n’ai pas de pression supplémentaire », a-t-il conclu.

