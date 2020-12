Il révèle qu’il a enfin eu le temps de se renseigner sur divers sujets

Il avoue que la vie de pilote l’a empêché de découvrir les grandes injustices sociales

Lewis Hamilton souligne que 2020 a été une année d’apprentissage pour lui. Le septuple champion souligne que cette saison, il a enfin eu le temps de s’instruire et assure qu’il a appris beaucoup plus que ces dix dernières années.



Venez cette finale de la saison, Hamilton a une fois de plus transmis cette curiosité pour le monde extérieur que nous l’avons vu tout au long de cette année. Le covid-19 a donné au pilote plus de temps pour lui-même et pour défendre ce qui compte pour lui.

Le fait d’avoir une année plus intense lui a fait découvrir de nouvelles causes pour lesquelles bouger et souligne que ce 2020 a été l’une de ses plus belles années de croissance.

“Je n’ai pas encore atteint mon plein potentiel, il reste encore beaucoup à faire. J’essaie d’apprendre autant que je peux et il y a beaucoup à faire”, a déclaré Hamilton dans des déclarations à The Race.

«Cela a probablement été l’une des plus grandes années de croissance pour moi parce que j’ai eu plus de temps. Avant de passer d’une chose à une autre, vous essayez toujours de suivre, mais vous restez toujours en arrière dans les courriels, les conversations, les documentaires, quoi que ce soit. Le processus d’apprentissage est donc simplement différent », a-t-il expliqué.

Hamilton défend la devise «on n’arrête jamais d’apprendre», bien qu’il admette qu’il est impressionné par tout ce qu’il a appris ces derniers mois, à 35 ans.

“Cette année, j’ai eu le temps de vraiment m’investir dans l’apprentissage, en essayant de m’éduquer du mieux que je peux. Qui aurait pensé qu’à 35 ans j’apprendrais plus que peut-être ces dix dernières années?”

L’homme de Stevenage regrette que la vie du pilote ne lui ait pas laissé le temps de se connecter avec le présent, ce qu’il tente de récupérer maintenant.

“Nous sommes allés dans des endroits et nous avons voyagé partout dans le monde et je reconnais définitivement que quand j’étais jeune, j’étais moins conscient de ce qui se passait dans le monde. Je ne regardais pas tellement les nouvelles, je n’étais pas au courant de ce qui se passait.” partagé.

Lewis est conscient que 2020 a été une mauvaise année pour une grande partie de la population, mais il est encouragé d’avoir été témoin de nombreuses luttes qu’il espère continueront l’année prochaine.

«Cela a été une année si difficile pour tant de gens et il y a tellement de choses négatives qui sont arrivées aux gens: perte d’emplois, fermetures d’entreprises et sans-abri et il y a eu tellement de combats. J’aime essayer de toujours voir les choses comme un le verre est à moitié plein et il y a eu tellement d’aspects positifs dont j’espère que nous pourrons profiter en 2021 et une partie de cela a été ce processus d’apprentissage », a-t-il souligné.

En particulier, Hamilton souligne que 2020 lui a beaucoup appris sur la façon dont il peut utiliser sa voix pour promouvoir le changement, l’un des objectifs qu’il poursuit activement.

“Je ne peux pas tout changer, je ne suis qu’une personne. Nous devons nous unir pour faire bouger les choses. Il s’agit de trouver le meilleur moyen. Il s’agit de créer des alliés, pas de créer des ennemis. Je pense que cette année, j’ai beaucoup appris sur la façon d’utiliser mon voix et comprendre des moyens plus efficaces de travailler en arrière-plan pour aller plus loin », a exprimé Hamilton pour terminer.

