Alors que Lewis Hamilton franchissait la ligne d’arrivée pour remporter la pole du Grand Prix de Belgique 2020, il a déclaré sur la radio de l’équipe Mercedes: «C’est pour Chadwick Boseman. Repose en paix. »

La star du cinéma «Black Panther» Chadwick Boseman, un acteur dont le travail célébrait les pionniers et la culture afro-américains, est décédé à l’âge de 43 ans après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon, selon une annonce publiée sur ses comptes de médias sociaux.

Hamilton a ajouté lors d’une interview par la suite dans le parc fermé de Spa-Franorchamps: «C’était un pôle important. Je me suis réveillé aujourd’hui à la plus triste nouvelle de Chadwick [Boseman] décès.

«Ce fut une année si lourde pour nous tous et cette nouvelle m’a cassé, il n’a donc pas été facile de se recentrer. Pour ce qu’il a fait pour notre peuple et nos super-héros: montrer aux enfants ce qui est possible dans la vie. Wakanda pour toujours », a ajouté Hamilton après avoir décroché sa 93e pole samedi.

Boseman, originaire de Caroline du Sud qui a commencé sa carrière à l’écran dans des épisodes de séries télévisées telles que «Third Watch», «Law & Order» et «ER», est décédé à son domicile, avec sa femme et sa famille à ses côtés. déclaration sur Twitter et Facebook. Il n’a pas précisé quand il est mort. Il résidait à Los Angeles.

Le rôle le plus mémorable de l’acteur a été sa performance en tant que T’Challa, roi du royaume africain fictif et futuriste de Wakanda et combattant du crime connu sous le nom de Black Panther, dans le premier grand film de super-héros de studio mettant en vedette une distribution majoritairement afro-américaine.

Le film a été nominé pour six Oscars, dont celui du meilleur film. Il a remporté trois Oscars – dans la meilleure partition originale, la meilleure conception de costumes et les meilleures catégories de conception de production.

Boseman a créé le rôle du film Black Panther deux ans plus tôt dans «Captain America: Civil War» de Marvel, et a repris le rôle deux fois de plus dans «Avengers: Infinity War» en 2018 et «Avengers: Endgame» en 2019. (Rapports supplémentaires: .)