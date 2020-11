Si Hamilton gagne en Turquie, il sera proclamé champion quoi que fasse Bottas

Il peut également être champion s’il termine deuxième et Bottas ne marque pas 26 points

Lewis Hamilton peut être proclamé champion du monde de Formule 1 pour la septième fois ce dimanche au Grand Prix de Turquie. Pour cela, il doit conserver au moins 78 points d’avance sur Valtteri Bottas.



Avec quatre courses à disputer dans la saison, 104 points restent en jeu. Après la Turquie, un conducteur ne peut en obtenir que 78 au maximum. Cela signifie que si Lewis finit avec au moins 78 points d’avance sur Bottas, il sera proclamé champion du monde pour la septième fois.

Ainsi, pour maintenir la bataille vivante jusqu’à Bahreïn, Bottas doit réduire sa différence avec Hamilton à 77 points. À l’heure actuelle, Hamilton a 85 points d’avance sur Valtteri Bottas, son seul rival dans la lutte pour le titre cette année. Pour reporter la célébration, le Finlandais doit marquer au moins huit points de plus que son coéquipier.

Lewis doit finir devant Bottas pour assurer le titre. Si Hamilton gagne, il sera champion, peu importe ce que Bottas réalise. Lewis peut également remporter le titre s’il termine deuxième et Bottas remporte la course, mais le point le plus rapide n’est pas marqué.. Si Bottas termine deuxième et réalise le tour le plus rapide, une quatrième place suffira à Lewis pour être sacré champion.

Pour Bottas, ajouter huit points de plus que Hamilton semble difficile, car il ne l’a fait que deux fois cette année: au GP d’Autriche, où le Finlandais a gagné et Lewis a terminé quatrième, et en Russie, avec la victoire de Bottas et la troisième place pour Hamilton. De plus, Hamilton a l’avantage qu’il a déjà remporté à Istanbul Park en 2010.

Si Hamilton gagne en Turquie, il remportera à nouveau le titre avec trois courses à disputer, comme il l’a fait lors de la saison 2015.

DE QUELS RÉSULTATS HAMILTON A-T-IL BESOIN POUR ÊTRE CHAMPION?

Résultat Bottas Hamilton sera champion s’il termine … Victoire + tour le plus rapide Le titre est décidé à Bahreïn Victoria 2ème 2ème + meilleur tour 4ème 2ème 4ème ou 5ème + meilleur tour 3ème + meilleur tour 5ème 3ème 6ème 4ème + meilleur tour 7ème 4ème 8ème + meilleur tour 5ème + meilleur tour 8ème 5ème 9ème + tour rapide

