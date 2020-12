Sept jours se sont écoulés depuis l’annonce de votre positif pour covid-19

Si négatif, vous aurez besoin de l’autorisation des gouvernements de Bahreïn et d’Abu Dhabi

La course contre la montre de la récupération de Lewis Hamilton commence. Toto Wolff dit qu’il s’améliore, mais pour courir à Abu Dhabi, il devra être testé négatif et obtenir les permis nécessaires pour quitter Bahreïn et entrer dans Yas Marina.



Lewis Hamilton a été testé positif au covid-19 mardi dernier, ce qui l’a empêché de participer au Grand Prix de Sakhir. Son remplaçant était George Russell.

Maintenant, pour qu’Hamilton participe à la dernière course de l’année, il doit répondre à une série d’exigences. De la FIA, ils préviennent que si Lewis Hamilton veut participer à la course d’Abu Dhabi, il doit participer à l’une des séances d’essais libres ou aux qualifications.

“Tant qu’un pilote participe à une séance d’entraînement ou à des qualifications, il est autorisé à courir dimanche”, a expliqué Michael Masi, directeur de course de Formule 1, dans des déclarations sur le portail Web Race Fans.

Mais Masi souligne que d’autres facteurs indépendants de la volonté de la FIA entrent également en jeu. Le pilote britannique devrait se conformer à tous les protocoles imposés par les gouvernements de Bahreïn et d’Abu Dhabi s’il veut voyager d’un pays à l’autre.

“La question cruciale dans tout cela a toujours été de se conformer aux lois et règlements des gouvernements respectifs. Il appartient donc aux autorités sanitaires de Bahreïn de déterminer si Lewis est apte et conforme. Ensuite, les autorités d’Abou Dhabi détermineraient son critères », a déclaré le directeur de course de la FIA.

“S’il répond aux critères des gouvernements respectifs et exécute le protocole de test FIA suivant, alors il n’y aura aucun problème de notre part”, a déclaré Masi.

Hamilton a d’abord besoin d’un test négatif, de l’autorisation des gouvernements de Bahreïn et d’Abu Dhabi et d’une période d’isolement de 24 heures à son arrivée à Abu Dhabi avant d’entrer dans le paddock.

Pour l’instant, Toto Wolff dit que le pronostic est bon, car Lewis s’améliore. Cependant, seul le test dira la vérité. “Si Lewis récupère, il s’améliore de plus en plus chaque jour, et on considère qu’il est exempt de Covid-19, négatif, alors il conduira”, a admis Toto Wolff, responsable de l’équipe Mercedes.

Il a également soutenu que dans le cas où Hamilton serait de nouveau positif, Russell serait à nouveau en charge de conduire la Mercedes. Bien que cela affecte que rien de ce qui se passe n’interférera dans les négociations pour renouveler le contrat avec le septuple champion.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard