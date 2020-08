Lewis Hamilton dit que Red Bull ne fonctionne pas à son plein potentiel car une seule de ses voitures défie constamment la paire Mercedes.

Après sept courses, Max Verstappen de Red Bull est deuxième du championnat des pilotes, 47 points derrière Hamilton. Mais son coéquipier Alexander Albon a 62 points de retard sur son coéquipier, qui l’a battu à chaque tour qu’ils ont terminé.

Albon a eu tendance à se qualifier plusieurs places derrière Verstappen, ce qui, selon Hamilton, limite les options stratégiques de Red Bull dans les courses.

« Ce que vous devez regarder avec les Red Bulls, c’est que je pense qu’ils ont une très bonne voiture – les gens la minimisent mais ils ont une voiture très, très forte », a déclaré Hamilton à Sky. «Max fait un excellent travail avec.

« Malheureusement, les deux pilotes ne sont pas là comme moi et Valtteri [Bottas] sont. Cela rend la tâche plus difficile pour eux.

«J’ai vécu cela il y a de nombreuses années quand j’étais chez McLaren et j’étais le pilote qui était toujours à l’avant et qui n’avait pas de coéquipier à la rescousse. Vous n’obtenez donc pas non plus les points des constructeurs, mais vous ne pouvez pas jouer de stratégie sur les voitures contre lesquelles vous courez. Alors ils ont ça, il est en quelque sorte là tout seul. «

Plus tôt dans le week-end, Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, a défendu les performances d’Albon depuis qu’il a rejoint l’équipe avant le Grand Prix de Belgique de l’année dernière en remplacement de Pierre Gasly.

«Tout le monde a évidemment une opinion sur ce sujet, mais ils n’ont pas vraiment les faits», a déclaré Horner.

«Alex fait du bon travail dans ce qui a été une voiture difficile cette année. C’est une voiture différente de l’année dernière, je dirais que la voiture est plus difficile à conduire qu’il y a 12 mois.

«Lorsqu’il est monté dans la voiture il y a 12 mois, il a fait un travail beaucoup plus solide que Pierre ne l’avait fait jusque-là dans l’année. Je pense qu’Alex a beaucoup de talent que nous n’avons évidemment pas encore vu remonter à la surface.

Hamilton a coûté à Albon une victoire potentielle en Autriche, a déclaré Horner. «Sa course a été très forte un dimanche, mais il a eu du mal avec la voiture sur un seul tour. Et, bien sûr, Max a été si fort pour tirer le meilleur parti de la voiture.

«Vous pensez à certains des grands pilotes, qu’il s’agisse d’un [Michael] Schumacher ou un [Ayrton] Senna, et être pilote aux côtés de ces gars était très difficile. Je pense que c’est une situation similaire à celle du siège aux côtés de Max en ce moment.

«Alex ne fera que s’améliorer. Il est encore assez jeune et inexpérimenté. Ce n’est que sa deuxième saison de F1 et nous faisons tout ce que nous pouvons pour le soutenir et le développer. »

Horner a souligné que les résultats d’Albon seraient meilleurs cette année s’il n’avait pas été éliminé de la deuxième place par Hamilton lors du premier Grand Prix d’Autriche.

«C’est un pilote qui a failli remporter la première course de l’année. Stratégiquement, nous étions vifs, il s’est évidemment fait renverser par Lewis cette course. Il se battait pour le podium et aurait dû monter sur le podium au Brésil à la fin de l’année dernière [where Hamilton also hit him].

«Je pense qu’il aura plus de dimanches comme ça dans les courses à venir où il concourra et se battra pour des podiums au mérite. Ainsi, l’équipe a confiance en lui et en lui et nous sommes satisfaits de notre choix. »

