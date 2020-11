Le Britannique révèle sa relation avec Brackley quand il était chez McLaren

Le six fois champion fait l’éloge de la façon dont tout le monde travaille dans l’équipe

Lewis Hamilton a signé pour Mercedes lors de la saison 2013 et juste un an après son arrivée, lui et l’équipe ont commencé à balayer. Cependant, au début, personne n’imaginait qu’un succès écrasant viendrait. Le Britannique a expliqué ce qu’il ressentait en rejoignant l’équipe Brackley.



Le sextuple champion, qui a déjà dépassé Michael Schumacher en victoires, a rappelé ce que cela signifiait pour lui de remplacer un pilote qui avait grandi en voyant sept titres gagner. De plus, l’Allemand a non seulement quitté Mercedes, mais aussi définitivement la Formule 1 après son retour.

“Ce qui était vraiment fou pour moi, c’est qu’ils m’ont engagé pour remplacer Michael, ce qui était une position assez étrange parce que j’avais vu cet homme dominer le sport et réaliser de grandes choses et il s’arrêtait et j’allais prendre sa place.” , a affirmé dans des déclarations recueillies par le portail The Race.

Hamilton n’a pas complètement signé à l’aveuglette pour Mercedes, car il ne connaissait pas le châssis de la voiture, mais il connaissait le moteur. Le six fois champion a révélé l’une des choses qui l’ont convaincu de rejoindre l’équipe et a raconté comment sa première approche était quand il était chez McLaren.

“Je savais que nous aurions un excellent moteur car ils avaient déjà commencé à le développer avant même que je prenne la décision de rejoindre l’équipe et de signer le contraire. Comme j’étais avec Mercedes chez McLaren, j’ai pu aller à l’usine et je savais ce que faisait Mercedes.” a expliqué.

Huit ans plus tard, Hamilton a six titres et est très près d’atteindre le septième, tandis que Brackley en a déjà sept. Le Britannique se sent privilégié de faire partie de l’équipe et a souligné l’effort que tout le monde dans l’équipe a fait tout ce temps.

“Il a fallu beaucoup de personnes incroyablement travaillantes pour se réunir pour vraiment innover et concevoir certaines des pièces les plus incroyables de la voiture. De toute évidence, c’est un énorme casse-tête. Voir comment tout s’emboîte est une vraie joie et en fin de compte, nous sommes tous les deux. nous pouvons conduire la voiture », dit-il.

Bien qu’ils soient sept fois champions, chez Mercedes, ils ne s’arrêtent pas et c’est précisément la clé du succès que vise Hamilton. Le 44 a mis en évidence l’attitude de chaque membre de l’équipe à chaque victoire et chaque titre ainsi que la persévérance et le dévouement qu’ils mettent dans ce qu’ils font.

“Les gars sont très sensés. Même lorsque vous êtes sur le podium, ils ne sont jamais trop excités. Ils ne sont pas en fête, ils retournent à leur bureau. Je sais qu’ils retourneront à leur bureau, rédigeront des courriels, travailleront sur des pièces pour la prochaine course, travailleront ce qui va être testé plus tard pour essayer d’être à l’avant-garde. Et c’est ce que cette équipe a toujours été », a-t-il conclu.

