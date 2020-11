Russell a détruit sa carrière en réchauffant les pneus derrière la voiture de sécurité

Hamitlon et Grosjean ont soutenu le pilote après son échec

Lewis Hamilton a envoyé un message à George Russell après l’erreur de Williams derrière la voiture de sécurité, l’empêchant peut-être de marquer son premier point en Formule 1.



George Russell avait l’air d’être sur le point de réaliser quelque chose au Grand Prix d’Émilie-Romagne qu’il n’avait pas encore atteint: son premier point en Formule 1. Cependant, le pilote britannique a perdu le contrôle de sa voiture alors qu’il était derrière. sécurité échauffement des pneus et est allé contre les barrières alors qu’il était en dixième position.

Russell a été considérablement affecté après son erreur et a voulu s’excuser auprès de l’équipe via les médias sociaux, tout en montrant sa colère contre lui-même.

“Je n’oublierai jamais ce jour, cette erreur. J’en tirerai des leçons, cela me rendra plus fort. Je suis vraiment désolé pour toute l’équipe, il n’y a pas d’excuse”, a déclaré le pilote Williams sur ses réseaux sociaux.

Lewis Hamilton a voulu remonter le moral du jeune pilote et a reconnu qu’il avait lui-même commis de nombreuses erreurs tout au long de sa carrière sportive. «George, tu donnais tout pour toi. Il est normal de faire des erreurs et de les subir. J’ai commis plus que je ne me souviens. Vous êtes génial, mon pote, gardez la tête haute et continuez à pousser pour le prochain », a déclaré Lewis Hamilton en réponse aux déclarations de Russell.

Il faut se rappeler que beaucoup considèrent Geroge Russell comme le successeur naturel de Lewis Hamilton à l’avenir. Bien que Williams ait annoncé le renouvellement de Russell pour un an de plus, Mercedes a le Britannique là-bas si le six fois champion décide de prendre sa retraite un jour.

L’HUMEUR DE GROSJEAN AUSSI

Romain Grosjean a subi un incident très similaire il y a quelques années au Grand Prix d’Azerbaïdjan et voulait également montrer son soutien au pilote britannique.

“Mec, je sais ce que tu ressens. Il faudra du temps pour l’oublier, mais ce que tu fais est incroyable. Continue de te battre”, a partagé le pilote français.

