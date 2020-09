Lewis Hamilton comprend les critiques des courses processionnelles comme le Grand Prix de Belgique d’hier, mais affirme qu’il n’appartient pas aux pilotes d’améliorer la qualité des courses.

«Les gens doivent, espérons-le, comprendre que ce n’est pas de notre faute», a déclaré Hamilton. «En fin de compte, nous sommes des pilotes, nous avons parcouru tous les échelons, nous avons gagné les positions que nous avons. Nous entrons, week-end, week-end, dévoués et donnons absolument tout pour sortir et performer à notre meilleur.

Hamilton a mené les 44 tours à Spa-Francorchamps tandis que les rivaux Valtteri Bottas et Max Verstappen ont également conservé leurs positions tout au long de la course.

La Formule 1 devait introduire de nouveaux règlements techniques visant à créer de meilleures courses l’année prochaine. Cependant, afin de réduire les coûts après la pandémie de Covid-19, cela a été reporté à 2022.

«En fin de compte, les décideurs qui conçoivent les voitures, qui fixent les règles et ce genre de choses, sont ceux sur lesquels vous pourriez exercer des pressions pour qu’ils fassent un meilleur travail à l’avenir, si cela est possible», a poursuivi Hamilton.

«J’espère que c’est ce qu’ils vont faire en 2022 et qu’avec ce nouveau type de voiture, nous verrons peut-être une autre forme de course où vous pourrez suivre. Ne serait-ce pas quelque chose si nous pouvions suivre de plus près et avoir des courses plus serrées? »

Hamilton a remporté sa 89e victoire en Grand Prix hier, le laissant à deux pas du record de tous les temps détenu par Michael Schumacher. Il a souligné que de nombreuses courses remportées par Schumacher étaient également très processionnelles

«Je ne peux pas parler au nom des fans, mais ayant été fan, grandissant, ayant vécu à différentes époques en regardant l’ère Schumacher, je sais ce que c’est.

«Dès le départ, et le redémarrage, vous savez généralement que je ne fais pas trop d’erreurs et pareil avec ces pilotes, ils sont très cohérents. C’est très difficile de dépasser dans ce circuit, donc j’imagine que ce n’est certainement pas le plus excitant.

Hamilton a déclaré qu’il s’endormait souvent en regardant les courses pendant la période de domination de Schumacher.

«J’étais un adolescent, je me serais réveillé, j’avais ma sarnie au bacon et j’ai probablement regardé le début et je me suis endormi, puis je me suis réveillé pour regarder la fin. Si je regardais aujourd’hui, je ferais très probablement la même chose et regarderais les temps forts car c’est beaucoup plus court, à moins qu’un ami ne me dise qu’il y a eu une course super excitante à la télévision pour que vous regardiez le tout. «

