Le Britannique envoie un message à ses fans: il s’entraîne au maximum en montagne

Légère référence aux négociations de renouvellement: “Il y a beaucoup en mouvement”

Lewis Hamilton a envoyé un message à ses fans pour leur faire comprendre qu’il s’entraîne à son meilleur pour la saison. De plus, il assure qu’il travaille aussi beaucoup en arrière-plan, avec des déclarations qui font peut-être référence aux négociations pour son renouvellement.



11 jours plus tard, Hamilton est revenu sur les réseaux sociaux. Lewis était resté silencieux depuis son anniversaire le 7 janvier, mais hier il est retourné sur Internet pour envoyer un message à son fan club.

Le septuple champion est en montagne, en ski de fond et en altitude pour arriver au début de saison le plus préparé possible.

“Bonjour tout le monde! Je ne suis pas ici depuis longtemps, je suis dans les montagnes en train de m’entraîner tous les jours pour récupérer mon esprit et mon corps. Je monte au sommet de la montagne tous les matins. Sur trois de ces ascensions je fais du ski de fond Une fois que j’atteins le sommet, qui est à 3400 mètres, c’est tueur. J’adore m’entraîner en altitude, il y a moins d’oxygène donc l’entraînement est plus dur qu’au niveau de la mer, ça vous coûte de monter des escaliers à 2000 mètres “, a partagé Hamilton .

Hey World, je suis dans l’un de mes endroits préférés dans le monde, je m’entraîne tous les jours, je trouve mon esprit et mon corps bien. Je marche au sommet de la montagne tous les matins. Deux de ces randonnées font du ski de fond une fois arrivé au sommet qui est à 3400m, tueur. Un bon entraînement en altitude! … pic.twitter.com/ROqzQe70LO – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 18 janvier 2021

On se souvient que Lewis est sans contrat depuis 19 jours. Malgré toutes les rumeurs qu’il y a eu ces dernières semaines sur le Britannique, Hamilton reste silencieux et ne fait qu’une petite référence dans son discours aux négociations avec Mercedes. Il le fait quand il mentionne que “Il y a beaucoup de travail en coulisse et il y a beaucoup de choses en mouvement“, bien qu’il n’atteigne pas le sujet en profondeur.

“Habituellement, quand je finis de m’entraîner ici et que je retourne à la course au niveau de la mer, il y a un morceau de gâteau. J’essaie de trouver le bon équilibre entre cardio et force. En plus de cela, il y a beaucoup de travail en coulisse. Il se passe beaucoup de choses, mais je voulais juste vous dire. Je vais bien. Je me sens en bonne santé et fort mentalement maintenant dans ma bulle », a-t-il ajouté.

Le pilote termine son message par ses encouragements habituels à tous ses fans qui ne passent pas un bon moment. “J’espère que vous resterez aussi positif que possible avec tout ce qui se passe. Gardez la tête haute. Je veux vraiment vous revoir bientôt. Je vous envoie de l’amour et de la lumière, l’équipe de Lewis Hamilton”, a déclaré le septuple champion. pour terminer.

