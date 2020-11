Hamilton et Wolff appellent à des négociations de fin d’année

Les deux ont déjà montré la volonté de continuer ensemble pour plus de titres

Lewis Hamilton et Toto Wolff ne semblent pas pressés de prendre une décision sur leur avenir, ce qui pourrait être retardé jusqu’après le Grand Prix d’Abu Dhabi. De plus, des rumeurs suggèrent que la venue des deux va de pair.



Hamilton a précisé après le Grand Prix de Turquie qu’il ne négocierait pas son renouvellement avant la fin de la saison.

«Il y a des jours où vous pensez ‘et si vous commencez à faire des erreurs?’ “Que se passerait-il si mes performances se détérioraient soudainement et que je ne pouvais plus garantir ce que j’ai fait jusqu’à présent? Ma valeur et mon pouvoir de négociation diminueraient-ils?”, A demandé Hamilton ce week-end, publié dans l’édition italienne du Portail Web américain Motorsport.com.

“Parfois, il est plus facile de choisir de signer un contrat le plus rapidement possible et de le bloquer à l’avenir, mais j’ai décidé de parier sur moi-même. Je me connais mieux que quiconque et je sais ce que je peux faire et comment le faire. Je voulais attendre, mais c’est fini et évidemment, cela s’est terminé de la meilleure façon, maintenant il nous reste trois semaines au Moyen-Orient et tant de courses que je veux gagner, puis finalement nous allons nous asseoir et discuter », a ajouté Hamilton.

Même Toto Wolff lui-même a admis qu’ils n’étaient pas pressés et qu’ils ne négocieraient rien avant la fin de la saison. “Nous n’avons pas besoin de temps pour nous asseoir et parler de l’avenir, mais nous ne voulons pas nous mettre la pression avant Bahreïn ou avant Abu Dhabi. Quand la saison sera terminée, nous y penserons”, a avoué Toto Wolff.

Le patron de Mercedes insiste sur le fait qu’il ne doute pas qu’il gardera son pilote en 2021. «Il adore la course et la course, tout comme l’équipe. Si nous n’avions pas de compétition contre la montre, la vie ne serait pas si amusante. Je nous vois aller plus loin l’année prochaine, avoir une autre excellente année et puis nous aurons ce changement de réglementation extrêmement difficile pour 2022, donc nous continuerons pendant un certain temps », a-t-il déclaré en paroles aux fans de GP.

